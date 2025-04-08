"Это вопрос жизни или смерти". Меган Маркл рассказала о тяжелом послеродовом расстройстве

Маркл записала подкаст вместе со своей подругой, предпринимательницей Уитни Вулф Херд, которая основала женское приложение для знакомств Bumble и стала соосновательницей Tinder.

Герцогиня расспрашивала подругу о развитии в бизнес-индустрии и делилась личным опытом. В частности барышни обсудили влияние материнства на карьеру и признались, что пережили непростой послеродовой период. Так, Маркл впервые рассказала о своем медицинском расстройстве.

"У нас обоих был очень похожий опыт - хотя мы тогда еще не знали друг друга - с послеродовым периодом. У нас у обеих была послеродовая преэклампсия", - рассказала она.

Меган Маркл с сыном Арчи (фото: GettyImages)

Преэклампсия является осложнением во время или после беременности, которое проявляется высоким кровяным давлением и наличием белка в моче. Известно, что такое состояние при отсутствии надлежащего лечения может провоцировать расстройства функции печени, почек, зрения, а в тяжелых случаях даже приводить к смерти.

"И ты все еще пытаешься жонглировать всеми этими вещами в мире, а мир не знает, что происходит. Ты пытаешься появляться для людей, появляться преимущественно ради своих детей. Но такие вещи - большие медицинские опасности", - поделилась герцогиня.

"Я имею в виду, это вопрос жизни или смерти", - добавила Уитни.

Меган с сыном Арчи и дочкой Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Подруга также отметила силу Маркл, когда та появилась на публике сразу после рождения первенца.

"Я никогда не забуду твои фото после рождения Арчи, когда весь мир ждал его дебют. Я тогда уже стала или вот-вот должна была стать мамой. И я такая: "О Боже, как эта женщина делает это? Как она надевает каблуки и представляет ребенка на глазах у всего мира?" Я едва могла пережить доставку к двери. Я говорила: "Пожалуйста, не смотрите на меня, оставьте все на улице". Послеродовой период такой дикий", - отметила Уитни.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри поженились в 2018 году. В мае следующего года у пары родился сын Арчи Маунтбеттен-Виндзор, а в июне 2021-го - дочь Лилибет.