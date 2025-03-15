"Подтверждено в лабораториях". Дерматолог назвала главную опасность стиральных порошков

Стиральные порошки могут быть причиной аллергических реакций из-за химических соединений, которые входят в их состав. Чтобы избежать этого, важно придерживаться определенных рекомендаций по использованию порошков.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает также об основных симптомах, которые свидетельствуют об аллергии на порошок.

Действительно ли в стиральных порошках есть аллергены

По словам дерматолога и аллерголога Елены Мозырской, действительно в таких средствах есть аллергены.

Раньше для стирки использовали микробные энзимы, или ферменты. Они способны "разъедать" грязь на тканях.

"Однако, при аллергии на стиральный порошок у людей вырабатываются антитела на эти ферменты. Это было подтверждено в научных лабораториях", - говорится в сообщении.

Проявляется аллергия на стиральный порошок такими симптомами:

воспаление, зуд глаз

чихание, насморк, заложенность носа

кашель и бронхиальная астма

покраснение, зуд кожи

Самым заметным признаком аллергии на стиральный порошок является красная кожа, которая чешется и часто сопровождается сыпью. Это состояние, известное как аллергический контактный дерматит, является распространенным симптомом аллергической реакции на такие вещества, как ароматизаторы или ферменты в моющих средствах.

Как избежать аллергии

Выбирайте гипераллергенные стиральные порошки

Лучше выбирать стиральные порошки, на которых есть маркировка "гипоаллергенный". Они обычно не содержат агрессивных ароматизаторов, красителей и энзимов, которые могут вызвать раздражение.

Будьте внимательны, когда используете новые средства для стирки. Если есть аллергия - можно заметить зуд кожи после контакта с одеждой, или чихание, кашель, зуд глаз.

Не сыпьте много средства

Если вы слышите запах стирального порошка на выстиранных вещах, то средство на них так и осталось и сможет раздражать кожу или дыхательные пути.

Для таких вещей, как белье, постельное белье, полотенце, детская одежда - можно использовать средства как можно меньше.

Тщательно выполаскивайте вещи. Для сильного загрязнения лучше применить предварительное замачивание, стирку, использовать более высокие температуры или пятновыводитель.

Выбирайте жидкие стиральные средства

Жидкие средства легче выполаскиваются из тканей по сравнению с порошковыми, что уменьшает риск контакта кожи с остатками химических веществ.

Человек может развивать аллергию и даже астму на частицы порошка, находящиеся в воздухе, вдыхая их. То есть, на запах порошка. Герметичная упаковка минимизирует вдыхание частиц порошка, которые могут раздражать слизистую оболочку носа и вызвать аллергию.

Часто очищайте стиральную машину

Регулярная очистка стиральной машины предотвращает накопление остатков моющих средств и снижает риск аллергических реакций.

Стиральные порошки могут быть причиной аллергических реакций из-за химических соединений, которые входят в их состав. Красители, отдушки, фосфаты и другие добавки могут раздражать кожу или дыхательные пути, вызывая сыпь, зуд или даже респираторные проблемы.

Вас может заинтересовать