Редкое явление: дерматолог рассказала, почему возникает аллергия на мясо и кто в зоне риска

Аллергия на мясо - говядину, свинину, баранину, дичь или птицу может развиться в любом возрасте, но чаще наблюдается у детей и молодежи. Явление достаточно редкое, но есть факторы, которые могут его провоцировать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога и аллерголога Елены Мозырской.

Как возникает аллергия на мясо

Несмотря на популярность сосисочно-колбасных, аллергия на них очень редкое явление.

По словам врача, аллергия на мясо развивается как правило при любопытных обстоятельствах.

Аллергия на говядину может развиться у тех, кто имеет аллергию на коровье молоко, потому что там одинаковые аллергены.

К тому же, такая аллергия может развиться у тех, кто имеет аллергию на кота. Там также общие аллергены - сывороточные белки.

Аллергия на мясо может развиться у тех, кого искусали клещи. Красное мясо содержит белок альфа-гал, также содержащийся в слюне и желудочном содержимом клеща. После употребления мяса через 2-6 часов развиваются симптомы - крапивница, боль в животе, диарея и отек.

Интересно, что люди с 3 группой крови не имеют такой аллергии, потому что имеют похожие белки в крови, как альфа-гал. Как правило, такая аллергия развивается при употреблении 20 г мяса и больше, но нужно быть очень осторожным.

Этот белок может содержаться в молоке и даже в некоторых медикаментах (ферментные препараты).

"Нужно строго избегать укусов клещей, ведь они могут способствовать усилению аллергии", - говорится в сообщении.

Симптомы аллергии

В отличие от других видов пищевой гиперчувствительности, симптомы альфа-гал-аллергии развиваются медленно. Они появляются через 2-8 часов после употребления мяса либо продукта с его содержанием.

Типичными проявлениями этого вида аллергии являются зуд всего тела, крапивница, ангионевротический отек, желудочно-кишечные расстройства. Кроме того, возможно развитие анафилаксии.

В 70% случаев реакция сопровождается дыхательной недостаточностью, что особенно опасно для людей с астмой.

Еще одна группа людей, для которых альфа-гал-аллергия несет повышенную угрозу - пациенты, которых лечат противораковым препаратом цетуксимабом.

Кому нельзя есть красное мясо

Рекомендованная ежедневная норма мяса должна составлять 1 г на 1 килограмм массы тела. То есть, если вы весите 65 килограммов, то вам можно съедать 65 г мяса ежедневно. Лучше всего есть тушеное, вареное или запеченное на открытом огне мясо.

Мясо нельзя есть людям, имеющим болезни сердца, сосудов, почек, печени и кишечника. Если у человека высокий уровень плохого холестерина, врачи также не рекомендуют употреблять продукт, особенно красное жирное мясо, поскольку можно спровоцировать инфаркт и инсульт.