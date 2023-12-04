"Это не ок!" Украинцев призывали никогда не молчать об этом преступлении
В Украине гражданам рассказали, что физическое насилие может затронуть любого, независимо от возраста, социального статуса или финансового положения. Зачастую такая проблема остается незаметной в тени молчания.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.
Почему люди молчат об этом
Часто физическое насилие скрывают из-за страха или неуверенности. Люди игнорируют насилие, принимая его как нечто привычное или даже "Ок". Но - это не ок! Поэтому молчание - категорически неприемлемо.
Важно помнить, что это может привести к повторному насилию в более жесткой форме. Нужно говорить об этой проблеме и поддерживать нуждающихся.
Помните, даже один случай насилия - это сигнал, что нужно действовать немедленно! Если вы стали свидетелем или непосредственно пострадали от домашнего насилия, звоните по телефону "102".
Нельзя молчать о физическом насилии (фото: facebook.com/UA.National.Police)
Куда можно обратиться
Решиться обратиться за помощью может быть сложно. Однако, когда собственный дом становится опасным местом - необходимо рассказать о ситуации хотя бы кому-то
Если говорить с незнакомыми людьми о личном страшно, расскажите о ситуации кому-то близкому. Постарайся держать контакт с этим человеком, чтобы он знал, где вы находитесь и все ли у вас хорошо
При необходимости необходимо обратиться в службы поддержки.
В комнате кризисного реагирования вам предоставят круглосуточное безопасное пространство для краткосрочного пребывания и круглосуточную поддержку специалистов для людей, которые боятся один на один остаться с обидчиком.
Попасть в кризисную комнату можно по личному обращению или по направлению полиции.
Мобильные бригады в критическом случае могут оперативно вмешаться в ситуацию. Также советуют с вызовом экстренных служб.
Приют предоставляет безопасное засекреченное место, где женщины вместе с детьми могут находиться долго и получать комплексную помощь.
Кабинет медико-психологической помощи оказывает специализированную, конфиденциальную, бесплатную медицинскую помощь. Чтобы узнать, есть ли в вашем городе такой кабинет, позвоните по телефону 3033 на горячую линию.
Если мужчины стали жертвами насилия, то в полиции советуют звонить на горячую линию по номеру 2345. Там можно получить всю необходимую помощь.
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