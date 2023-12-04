"Это не ок!" Украинцев призывали никогда не молчать об этом преступлении

В Украине гражданам рассказали, что физическое насилие может затронуть любого, независимо от возраста, социального статуса или финансового положения. Зачастую такая проблема остается незаметной в тени молчания.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook Национальной полиции Украины.

Почему люди молчат об этом

Часто физическое насилие скрывают из-за страха или неуверенности. Люди игнорируют насилие, принимая его как нечто привычное или даже "Ок". Но - это не ок! Поэтому молчание - категорически неприемлемо.

Важно помнить, что это может привести к повторному насилию в более жесткой форме. Нужно говорить об этой проблеме и поддерживать нуждающихся.

Помните, даже один случай насилия - это сигнал, что нужно действовать немедленно! Если вы стали свидетелем или непосредственно пострадали от домашнего насилия, звоните по телефону "102".

Нельзя молчать о физическом насилии (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Куда можно обратиться

Решиться обратиться за помощью может быть сложно. Однако, когда собственный дом становится опасным местом - необходимо рассказать о ситуации хотя бы кому-то

Если говорить с незнакомыми людьми о личном страшно, расскажите о ситуации кому-то близкому. Постарайся держать контакт с этим человеком, чтобы он знал, где вы находитесь и все ли у вас хорошо

При необходимости необходимо обратиться в службы поддержки.

В комнате кризисного реагирования вам предоставят круглосуточное безопасное пространство для краткосрочного пребывания и круглосуточную поддержку специалистов для людей, которые боятся один на один остаться с обидчиком.

Попасть в кризисную комнату можно по личному обращению или по направлению полиции.

Мобильные бригады в критическом случае могут оперативно вмешаться в ситуацию. Также советуют с вызовом экстренных служб.

Приют предоставляет безопасное засекреченное место, где женщины вместе с детьми могут находиться долго и получать комплексную помощь.

Кабинет медико-психологической помощи оказывает специализированную, конфиденциальную, бесплатную медицинскую помощь. Чтобы узнать, есть ли в вашем городе такой кабинет, позвоните по телефону 3033 на горячую линию.

Если мужчины стали жертвами насилия, то в полиции советуют звонить на горячую линию по номеру 2345. Там можно получить всю необходимую помощь.