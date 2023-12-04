"Це не ок!" Українців закликали ніколи не мовчати про цей злочин

В Україні громадянам розповіли, що фізичне насильство може торкнутися будь-кого, незалежно від віку, соціального статусу чи фінансового положення. Часто така проблема залишається непомітною в тіні мовчання.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook Національної поліції України.

Чому люди мовчать про це

Часто фізичне насильство приховують через страх або невпевненість. Люди ігнорують насильство, приймаючи його як щось звичне, або навіть "Ок". Але - це не ок! Тому мовчання - є категорично неприйнятним.

Важливо пам'ятати, що це може призвести до повторного насильства в ще більш жорсткій формі. Потрібно говорити про цю проблему і підтримувати тих, хто цього потребує.

Пам'ятайте, навіть один випадок насильства - це сигнал, що потрібно діяти негайно! Якщо ви стали свідком або безпосередньо постраждали від домашнього насильства, телефонуйте за номером "102".

Не можна мовчати про фізичне насильство (фото: facebook.com/UA.National.Police)

Куди можна звернутись

Наважитися звернутися по допомогу може бути складно. Однак, коли власний дім стає небезпечним місцем - необхідно розповісти про ситуацію хоча б комусь

Якщо говорити з незнайомими людьми про особисте страшно, розкажіть про ситуацію комусь близькому. Постарайся тримати контакт із цією людиною, щоб вона знала, де ви знаходитесь і чи все у вас гаразд

Коли буде критична необхідність, потрібно звернутися до служб підтримки.

У кімнаті кризового реагування вам нададуть цілодобовий безпечний простір для короткострокового перебування та цілодобову підтримку фахівців для людей, що бояться сам на сам залишитись з кривдником.

Потрапити до кризової кімнати можна за особистим зверненням чи за направленням поліції.

Мобільні бригади у критичному випадку можуть оперативно втрутитись у ситуацію. Також радять з викликом екстрених служб.

Притулок надає безпечне засекречене місце, де жінки разом з дітьми можуть перебувати довгостроково і отримувати комплексну допомогу.

Кабінет медико-психологічної допомоги надає спеціалізовану, конфіденційну, безкоштовну медичну допомогу. Щоб дізнатись, чи є у вашому місті такий кабінет, зателефонуйте на гарячу лінію за номером 3033.

Якщо чоловіки стали жертвами насильства, то в поліції радять телефонувати на гарячу лінію за номером 2345. Там можна отримати усю необхідну допомогу.