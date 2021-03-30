Українська поп-зірка розповіла, як її бив чоловік-співак: "у нього ніж, він мене вб'є!"

Українська артистка Dj Madonnа (Наталія Ярмоленко) стала жертвою насильства з боку колишнього чоловіка, співака й телеведучого Олега Кензова, про що нещодавно відверто розповіла в інтерв'ю.

Але, як зазначила психолог Олена Шершньова, тільки зараз знаменитість змогла за допомогою фахівця розібратися в події. Чому ж так сталося, читайте нижче.

За словами Ярмоленко, вона була в абьюзивних відносинах протягом року.

"Коли я поспілкувалася з Оленою, то нарешті зрозуміла, чому в них потрапила. Не тому, що я жертва або слабка", - сказала артистка.

Так, їй відпочатку хотілося допомогти Кензову, врятувати його, пояснила Наталія.

У підсумку саме це й зіграло з нею злий жарт.

Олена, ґрунтуючись на розповідях Ярмоленко, проаналізувала особистість Кензова з точки зору психології, і класифікувала його тип особистості як психопатичний.

Фото: Dj Madonnа (Наталія Ярмоленко) та психолог Олена Шершньова

"Психопатичні особистості можуть бути вельми привабливі в соціумі. І до крайності жорстокі при більш близькому контакті. Такі люди не знайомі з поняттям сорому, каяття, усвідомлення помилок. Тож не дивно, що Олег так і не вибачився за все, що витворяв. Але і без його вибачень Наташа тепер в повному порядку", - зазначила психолог

У спільному ефірі в Instagram, присвяченому психологічному розбору таких відносин, Олена і Наталія розкрили найближчі плани артистки на майбутнє.

Dj Madonnа зізналася, що після фізичних травм, які завдав їй Кензов, вона не може нормально літати в літаках, і у мене підвищений внутрішньочерепний тиск.

"Але психологічно я повністю відновилася. І це головне. А під час роботи з психологом народилася ідея створення Фонду допомоги жінкам, які постраждали від абьюза", - наголосила вона.

Артистка додала, що в Україні поліція "часто не працює".

"Коли під час чергового спалаху гніву Олега я дзвонила в поліцію і говорила: «У нього ніж, він мене вб'є!», Мені відповідали: "Найміть охоронця". Тому мені хочеться допомогти українкам, які не знають, до кого звернутися і як вийти з домашнього пекла", - підсумувала Dj Madonnа.

Фото: психолог Олена Шершньова та Dj Madonnа (Наталія Ярмоленко)

Зараз артистка готується до створення цього Фонду і закликає своїм прикладом не мовчати в таких ситуаціях, виходити на ресурс з психологом і перетворювати подібні випробування на масштабні соціальні місії.