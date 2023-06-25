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Минздрав усовершенствует помощь пострадавшим от домашнего насилия

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Воскресенье 25 июня 2023 13:00
Минздрав усовершенствует помощь пострадавшим от домашнего насилия Фото: Минздрав усовершенствует помощь пострадавшим от домашнего насилия (freepik.com)
Автор: Иван Носальский

В Украине разработают новую программу медицинской помощи людям, которые пострадали от домашнего насилия.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам евроинтеграции Марина Слободниченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Чиновница рассказала, что война увеличила количество жертв не только на поле боя. Она также привела к увеличению случаев домашнего насилия - за пять месяцев 2023 года количество соответствующих обращений выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Слободниченко подчеркнула, что к такой ситуации приводит нестабильность, повышение напряженности и недоверия в семьях.

"Поэтому мы должны не только пересмотреть и усилить механизм оказания медицинской помощи пострадавшим от домашнего насилия, но и совместно разработать и внедрить комплексную программу поддержки украинцев и их семей, чтобы помочь им справиться с травмами и последствиями войны", - заявила она.

В Минздраве при этом отмечают, что уже начали формирование рабочей группы из специалистов и медиков, которые пересмотрят порядок предоставления помощи пострадавшим от домашнего насилия.

В состав группы согласились войти: представители министерств, секретариата уполномоченного ВР по правам человека, Нацполиции, Офиса генпрокурора, ООН и ВОЗ.

Напомним, Украина в прошлом году ратифицировала Стамбульскую конвенцию. Это международный договор по предотвращению и противодействию насилию по отношению к женщинам и домашнему насилию.

В конвенции приведены стандарты, которые помогают странам-подписантам разрабатывать и внедрять дорожную карту для борьбы с вышеперечисленными проблемами.

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