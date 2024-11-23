Это неправда: дерматолог назвала 6 популярных мифов, которые вредят коже

Уход за кожей лица важен для молодости и избегания болезней. Вокруг такого процесса возникло много мифов о коже, в которые не стоит верить.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу дерматолога Виктории Ахтарнии.

Чем больше умываешься, ты чище кожа

По словам врача, конечно кожу лица нужно очищать. Однако нужно понимать, что чем чаще мы ее очищаем, ты больше кожного сала выделится.

"Сальные железы у нас очень умные, когда мы их вымываем и очищаем, они хотят работать и выделяться еще больше", - говорится в сообщении.

Поэтому умываться нужно только утром и вечером.

Утром мы смываем с эпидермиса продукты метаболизма и излишний кожный жир, образовавшиеся за ночь. Если не умываться по утрам, проблем с кожей не избежать, и это проверенный на практике факт. Кроме того, умывание утром способствует повышению стойкости нанесенного макияжа.

Жирная кожа не нуждается в увлажнении

Это еще один очень распространенный миф.

Стоит знать, когда мы пересушиваем кожу во время использования только активной косметикой и не даем увлажнения, то сальные железы снова начинают активнее работать.

Продукты из SPF нужны только летом

Это ошибка, ведь средства из SPF нужно круглогодично использовать.

Солнцезащита обязательна тем, кто использует активную косметику, то есть какие-то активные ингредиенты с кислотами и также имеющие заболевания кожи.

Натуральная косметика самая лучшая

Важно знать, что натуральная косметика не тестируется на коже, которая имеет какие-то проблемы. Поэтому не следует верить в такой миф.

"Если мы говорим о дерматокосметике, то она клинически тестируется на людях, имеющих, например, акне", - добавила дерматолог.

Прыщи нужно выдавливать для быстрого заживления

Многие люди выдавливают прыщи дома, но это распространенное заблуждение, которое может привести к проблемам с кожей.

При выдавливании прыщи можно сделать еще хуже и воспаление усилится и даже возникнет фурунка (чиряк).

Чувство жжения является признаком, что средство работает

Легкое пощипывание от активной косметики может быть. Но жжение является лишь признаком того, что нарушение барьера кожи.

Следует начинать комплексно ухаживать за кожей, добавьте к стандартным средствам препараты, оказывающие омолаживающий эффект, способствуют максимальной защите кожного покрова от ультрафиолета, ветра, низкой температуры, забудьте о вредных привычках и следите за своим рационом.