Стюардесса рассказала, почему не стоит покупать билеты на вечерние рейсы
Многие выбирают путешествовать на самолете. Однако никто не любит утренние рейсы, потому что приезжать в аэропорт нужно за несколько часов ночью. Однако у них есть большой плюс.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт The Sun.
Преимущества утреннего рейса
Стюардесса рассказала, что пассажирам лучше бронировать рейс на 5 утра, даже если вы ненавидите рано вставать.
Бортпроводница Кэролайн рассказала, что люди часто выбирают вечерние рейсы в надежде избежать задержек.
Однако она посоветовала путешественникам бронировать билеты как можно раньше, чтобы избежать стрессовой части поездки.
"Чем раньше будет твой полет, тем легче все пройдет", - отметила она.
Также пассажиры могут получить более дешевые билеты и шансы на лучшее место. Это связано с повышенным спросом на рейсы в вечернее время.
По словам Кэролайн, одна из самых распространенных ошибок людей - это бронирование рейса без проверки времени остановки. Она рекомендует пассажирам всегда учитывать время между сменами рейсов во время одного путешествия.
Выяснилось, что идеальное время для выбора утреннего рейса - 5-6 часов утра. Задержка рейсов составляет в среднем 6-8 минут. Далее следует промежуток с 7 до 8 часов утра. Затем задержки рейсов случаются чаще с каждым часом. Среднее время задержки в день составляет 20 минут.
Что нельзя брать в салон самолета
Колющие и режущие предметы
Ножницы, бритву, металлическую пилочку и другие гости предметы нужно сдать в багаж.
Жидкость
В салон самолета нельзя брать жидкость в баночках более 100 миллилитров.
К жидкости также приравниваются гелеобразные продукты, такие как желе, сыр, йогурт, консервы. А также такие косметические средства как тушь для ресниц, зубная паста, кремы и т.д.
Общий объем жидкостей не должен превышать 1 литра.
Впрочем, ты спокойно можешь брать в самолет жидкость, только что купленную в магазинах дьюти-фри. Главное - не выбрасывайте чек.
Животные
Нельзя просто взять домашнего любимца в самолет. Чтобы вы могли полететь в отпуск вместе, заранее позаботься обо всех необходимых документах.
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