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Помощь на ребенка: можно ли получить деньги вместо "пакета малыша"

Украина, Воскресенье 07 апреля 2024 16:57
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Помощь на ребенка: можно ли получить деньги вместо "пакета малыша" Фото: родителям рассказали, как получить деньги вместо "пакета малыша" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Родители в Украине могут вместо "пакета малыша" получить компенсацию. Размер выплаты составляет в 2024 году 7689 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный квартал.

Обратиться за получение компенсации нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Средства перечисляются на специальный счет, открытый в "Приватбанку", и используются исключительно на приобретение детских товаров в магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта. Реестр таких заведений размещен на сайте Минсоцполитики.

Оформить компенсацию можно, лично обратившись в органы соцзащиты или ЦПАУ. Также можно отправить заявление с документами по почте в соответствующий орган или воспользоваться услугой "єМалятко" на портале "Дія".

Какие документы нужны:

  • заявление по образцу, который вам предоставят;
  • ﻿﻿сведения о свидетельстве о рождении ребенка или его копия;
  • копия вида на постоянное или временное проживание (для иностранцев и лиц без гражданства);
  • ﻿﻿копия решения об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком);
  • код налогоплательщика;
  • копия решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа или в приемную семью;
  • ﻿﻿справка из роддома, что не получали "пакет малыша";
  • ﻿﻿личный банковский счет со специальным режимом использования.

Выплаты при рождении ребенка

Сумма пособия при рождении ребенка составляет 41280 гривен. Родители в Украине получают одинаковый размер выплат на первого, второго или третьего ребенка.

Сразу выплачивается сумма в размере 10320 гривен, а в течение следующих трех лет другая часть денег. То есть ежемесячно по 860 гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что есть в "пакете малыша" и как его получить.

Также Министерство здравоохранения объясняло, за что в роддомах не нужно платить.

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