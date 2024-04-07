Помощь на ребенка: можно ли получить деньги вместо "пакета малыша"

Родители в Украине могут вместо "пакета малыша" получить компенсацию. Размер выплаты составляет в 2024 году 7689 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный квартал.

Обратиться за получение компенсации нужно не позднее чем через 12 месяцев со дня рождения ребенка. Средства перечисляются на специальный счет, открытый в "Приватбанку", и используются исключительно на приобретение детских товаров в магазинах, которые присоединились к реализации пилотного проекта. Реестр таких заведений размещен на сайте Минсоцполитики.

Оформить компенсацию можно, лично обратившись в органы соцзащиты или ЦПАУ. Также можно отправить заявление с документами по почте в соответствующий орган или воспользоваться услугой "єМалятко" на портале "Дія".

Какие документы нужны: