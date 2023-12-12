Эти семена помогут снизить риск возникновения рака: новое исследование

Семена льна - один из природных суперпродуктов. К тому же, стоит он совсем недорого, в отличие от разрекламированных семян чиа.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование клиники Майо.

Чем полезны семена льна

Семена богаты клетчаткой и жирными кислотами омега-3, а также соединениями растительного происхождения, известными как лигнаны.

Новое исследование предполагает, что лигнаны в льняном семени могут помочь снизить риск рака молочной железы, изменяя микроорганизмы в кишечнике.

В исследовании было показано, что лигнаны льняного семени изменяют взаимосвязь между кишечными микроорганизмами и микроРНК молочной железы (миРНК), которые регулируют гены, участвующие в росте и миграции клеток рака молочной железы.

"Желудочно-кишечная микробиота играет важную роль в изменении многих компонентов нашего рациона, влияя на здоровье человека", - сообщила доктор Дженнифер Аухтунг, доцент Университета Небраски в Линкольне.

Польза льняного семени

Льняное семя часто используется для улучшения пищеварения и облегчения запоров - оно особенно полезно в измельченном виде, поскольку цельные семена могут проходить через пищеварительную систему, не принося такого же уровня пользы.

Льняное семя также может помочь снизить уровень общего холестерина в крови и уровня ЛПНП (или плохого) холестерина, что помогает снизить риск сердечных заболеваний.

Клиника Майо предлагает следующие советы по добавлению льняного семени в свой рацион: