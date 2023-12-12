Эти семена помогут снизить риск возникновения рака: новое исследование
Семена льна - один из природных суперпродуктов. К тому же, стоит он совсем недорого, в отличие от разрекламированных семян чиа.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на исследование клиники Майо.
Чем полезны семена льна
Семена богаты клетчаткой и жирными кислотами омега-3, а также соединениями растительного происхождения, известными как лигнаны.
Новое исследование предполагает, что лигнаны в льняном семени могут помочь снизить риск рака молочной железы, изменяя микроорганизмы в кишечнике.
В исследовании было показано, что лигнаны льняного семени изменяют взаимосвязь между кишечными микроорганизмами и микроРНК молочной железы (миРНК), которые регулируют гены, участвующие в росте и миграции клеток рака молочной железы.
"Желудочно-кишечная микробиота играет важную роль в изменении многих компонентов нашего рациона, влияя на здоровье человека", - сообщила доктор Дженнифер Аухтунг, доцент Университета Небраски в Линкольне.
Польза льняного семени
Льняное семя часто используется для улучшения пищеварения и облегчения запоров - оно особенно полезно в измельченном виде, поскольку цельные семена могут проходить через пищеварительную систему, не принося такого же уровня пользы.
Льняное семя также может помочь снизить уровень общего холестерина в крови и уровня ЛПНП (или плохого) холестерина, что помогает снизить риск сердечных заболеваний.
Клиника Майо предлагает следующие советы по добавлению льняного семени в свой рацион:
- Добавьте столовую ложку молотого льняного семени в хлопья для завтрака
- Смешайте столовую ложку молотого льняного семени с емкостью с йогуртом
- Добавляйте молотое льняное семя в печенье, кексы, хлеб и другую выпечку
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