"Это моя вина": актер-воин вспомнил, как дочь просила его говорить по-русски

По словам актера, он начал говорить на украинском только после начала большой войны.

В браке с актрисой Ксенией Даниловой у него есть дочь Василиса, которую папа также пытался приучить к родному языку, но это стало настоящим вызовом.

Даниил Мирешкин рассказал, что до четырех лет Василиса общалась на русском. Даниил Мирешкин с дочкой (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

"Когда я принял для себя решение перейти на украинский, начал общаться с ней на языке. И никогда не забуду момент: мы идем по улице, что-то рассказываю, а она резко останавливается и вовсю кричит: "Папа, ты можешь говорить по-русски?!" У меня мурашки по коже - стало страшно. Остановился, присел возле нее, говорю: "Доченька, это не с тобой что-то не так. Извини, это моя вина, что ты не понимаешь украинского. Сейчас на нас напали русские. Я хочу, чтобы мы были верны Украине, и не хочу разговаривать на чужом языке. И чтобы ты разговаривала. Но понимаю, что тебе сложно, потому что я сам учил тебя русскому", - вспомнил диалог с дочкой артист.

Даниил Мирешкин говорит, что поначалу они с девочкой общались смешанно: он говорил на украинском, а она по большей части на русском. Дочь Даниила Мирешкина (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Однако со временем ситуация изменилась, и сейчас Василиса общается только на украинском.

Актер отмечает, что иногда его дочь-первоклассница использует такие речевые обороты, что даже он удивляется.

"Мне удалось в тот момент до нее достучаться. Но какое-то время мы с ней общались так: я на украинском, она в основном - на русском. Однако постепенно это менялось. И сейчас Вася общается исключительно на украинском. Но иногда такие обороты заворачивает, что диву даюсь", - поделился актер. Даниил Мирешкин с дочкой (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Краткая биография Даниила Мирешкина

Даниил Мирешкин родился 12 июня 1991 года в Константиновке Донецкой области. В детстве вместе с семьей переехал в Феодосию.

В 2014 году он окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого.

Еще во время учебы начал выступать в театре, а после завершения университета присоединился к театру русской драмы имени Леси Украинки в Киеве. Впоследствии он также работал в Украинском малом драматическом театре. Даниил Мирешкин (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)

Первую роль в кино Мирешкин получил во время студенческих лет, сыграв второстепенного персонажа в сериале "Порох и дробь". С того времени его карьера активно развивалась, и он стал регулярно привлекаться к ролям в сериалах и крупных кинопроектах.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года актер активно включился в волонтерскую деятельность, участвовал в ведении благотворительных мероприятий и сотрудничал с иностранными журналистами.

В сентябре 2022 года Мирешкин мобилизовался на фронт. Даниил Мирешкин (фото: instagram.com/mireshkin_daniil)