Некоторые грибы можно есть детям только с 14 лет: педиатр дал важное объяснение
Грибы в рацион ребенка нужно вводить с осторожностью и не раньше 7 лет, поскольку они тяжело перевариваются. А некоторые виды вообще нельзя есть до 14 лет. Но несмотря на это, грибы очень богаты питательными веществами, которые крайне важны для развития организма ребенка.
Об этом пишет педиатр Игорь Мельник в Instagram.
Чем для детей полезны грибы
"Грибы - это вкусный и питательный продукт, содержащий много полезных веществ. Но потребление грибов также требует осторожности, особенно когда речь идет о детях", - пишет врач.
Он объясняет, какую пользу дает употребление грибов:
- они являются ценным источником белка, который необходим для роста ребенка
- содержат много витаминов группы В, которые важны для нормального функционирования нервной системы
- грибы богаты минералами, такими как железо, кальций, магний, фосфор, которые необходимы для здоровья ребенка
- содержат антиоксиданты, помогающие защитить организм ребенка от вредного воздействия радикалов.
С какого возраста можно давать детям грибы
"Употреблять грибы могут дети старше 7 лет, поскольку они содержат белок хитин, который тяжело переваривается и может вызвать тяжесть в желудке и плохое самочувствие. А вот лесные грибы можно давать детям не раньше 14 лет, поскольку высок риск отравления", - предостерегает педиатр.
Какие грибы можно покупать детям:
- шампиньоны
- королевские шампиньоны
- промышленные лисички
- опята
- вешенки
"Детям можно подавать грибы только термически обработанные: вареные, тушеные, запеченные, жареные. Важно не переваривать грибы, чтобы они не стали жесткими", - говорит Мельник.
Также он отмечает, что важно, чтобы грибы были выращены на специальных фермах и приобретены в надежных магазинах.
"Важно соблюдать индивидуальные потребности вашего ребенка и следить за его реакцией на новый продукт", - объясняет педиатр.
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