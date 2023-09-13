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Некоторые грибы можно есть детям только с 14 лет: педиатр дал важное объяснение

Среда 13 сентября 2023 18:02
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Некоторые грибы можно есть детям только с 14 лет: педиатр дал важное объяснение Что нужно знать о грибах в рационе детей (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Игорь Мельник

Грибы в рацион ребенка нужно вводить с осторожностью и не раньше 7 лет, поскольку они тяжело перевариваются. А некоторые виды вообще нельзя есть до 14 лет. Но несмотря на это, грибы очень богаты питательными веществами, которые крайне важны для развития организма ребенка.

Об этом пишет педиатр Игорь Мельник в Instagram.

Чем для детей полезны грибы

"Грибы - это вкусный и питательный продукт, содержащий много полезных веществ. Но потребление грибов также требует осторожности, особенно когда речь идет о детях", - пишет врач.

Он объясняет, какую пользу дает употребление грибов:

  • они являются ценным источником белка, который необходим для роста ребенка
  • содержат много витаминов группы В, которые важны для нормального функционирования нервной системы
  • грибы богаты минералами, такими как железо, кальций, магний, фосфор, которые необходимы для здоровья ребенка
  • содержат антиоксиданты, помогающие защитить организм ребенка от вредного воздействия радикалов.

С какого возраста можно давать детям грибы

"Употреблять грибы могут дети старше 7 лет, поскольку они содержат белок хитин, который тяжело переваривается и может вызвать тяжесть в желудке и плохое самочувствие. А вот лесные грибы можно давать детям не раньше 14 лет, поскольку высок риск отравления", - предостерегает педиатр.

Какие грибы можно покупать детям:

  • шампиньоны
  • королевские шампиньоны
  • промышленные лисички
  • опята
  • вешенки

"Детям можно подавать грибы только термически обработанные: вареные, тушеные, запеченные, жареные. Важно не переваривать грибы, чтобы они не стали жесткими", - говорит Мельник.

Также он отмечает, что важно, чтобы грибы были выращены на специальных фермах и приобретены в надежных магазинах.

"Важно соблюдать индивидуальные потребности вашего ребенка и следить за его реакцией на новый продукт", - объясняет педиатр.

Раньше мы писали о том, как правильно готовить лисички.

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