Владельцы iPhone подвергаются массовому взлому. Как защитить свой смартфон

Apple отправила уведомления о потенциальных угрозах пользователям iPhone в 92 странах, предупредив, что они могут стать объектом атак со стороны злоумышленников.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интернет-издание о стартапах, инновациях и веб-сайтах TechCrunch .

Что известно о возможной шпионской атаке на устройства от Apple

"Apple обнаружила, что вы подверглись атаке вредоносного шпионского ПО, которое пытается удаленно взломать iPhone, связанный с вашим Apple ID -xxx-", - говорится в сообщении.

Компания уточняет, что атака может быть связана с родом деятельности пользователей.

"Скорее всего, эта атака нацелена именно на вас из-за того, кто вы и чем занимаетесь. Мы не можем предоставить дополнительную информацию о том, что побудило нас отправить вам это уведомление, поскольку это может помочь злоумышленникам-наемникам адаптировать свое поведение, чтобы избежать обнаружения в будущем", - сказано в уведомлении Apple.

Производитель iPhone регулярно отправляет подобные уведомления несколько раз в год, начиная с 2021 года, предупреждая пользователей о возможных угрозах в более чем 150 странах, как сообщается на официальном сайте компании.

Как защитить смартфон

Apple рекомендует пользователям активировать функцию "Lockdown Mode" на своих смартфонах на случай возможных угроз. Кроме того, она призывает не предоставлять данные своего Apple ID на непроверенных веб-сайтах и в подобных запросах, поступающих от почтовых адресов, неизвестных пользователю.

Какие еще были проблемы у Apple с безопасностью

В сентябре прошлого года, Citizen Lab, структура Университета Торонто, обнаружила уязвимость в работающих на версии 16.6 операционной системы iOS iPhone, которая позволяла установить на устройство шпионское программное обеспечение Pegasus от NSO Group.

После этого, лаборатория уведомила Apple о выявленной проблеме и содействовала в проведении расследования. Компания внесла эксплойты в свою базу данных уязвимостей.

По информации, предоставленной Reuters и ссылкой на старшего научного сотрудника Citizen Lab, Билла Марчака, лаборатория, опираясь на результаты криминалистической экспертизы, связывает эксплойт с израильской компанией NSO Group. Марчак отметил, что уязвимость была обнаружена, вероятно, из-за ошибки, допущенной злоумышленником.