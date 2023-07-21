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Это не лекарство. Украинцам опровергли популярный миф о медицинском каннабисе: что нужно знать

Что нужно знать о медицинском каннабисе (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

13 июля Верховная рада поддержала закон о медицинском каннабисе в первом чтении. Тема использования каннабиса в лечении все равно остается достаточно дискурсивной, в том числе и потому, что существует много мифов.

В Telegram-канале НСЗУ опровергли один из них.

Медицинский каннабис - это не лекарство

Мировой опыт показывает, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса эффективно при лечении более 50 патологических состояний.

На сегодняшний день 56 стран одобрили использование медицинского каннабиса, в том числе среди которых страны ЕС.

  • В Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от тех, которые планируют вводить в Украине. Однако разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.
  • В Канаде ситуация существенно отличается и более суровая. Там медицинский каннабис не считают лекарством, поэтому в аптеках его не продают. Получить его могут отдельные пациенты от врачей и медсестер в больницах. В то же время канадцы могут самостоятельно выращивать каннабис для собственного применения.
  • Германия работает по такой системе: рецепт может быть предназначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента. А с 2019 года в стране были введены строгие проверки производства и поставки каннабиса.

Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)

Кому нужен медицинский каннабис

Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:

  • хронической боли
  • эпилепсии
  • анорексии
  • посттравматического синдрома
  • заболеваний иммунной системы
  • артрита и ревматизма
  • астмы
  • болезни Альцгеймера
  • болезни Паркинсона
  • хореи Хеттингтона
  • герпеса
  • язв
  • потери веса во время СПИДа
  • диабетической нейропатии
  • разных форм склероза

Лекарства на основе каннабиса назначаются только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.

Ранее онколог Андрей Безносенко нам в комментарии рассказал, что медицинский каннабис позволяет не назначать пациентам, страдающим болью, наркотические препараты.

"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, позволяющий пациентам снизить болевой синдром", - объяснил эксперт.

То есть медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.

Врач объясняет, что для онкобольных также важна работа ЖКТ, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия. Медицинский каннабис может наладить пищеварительные процессы в организме.

Напомним, известные люди поддерживают легалайз в Украине. В частности, Янина Соколова вспомнила, как ей помог каннабис во время лечения от рака.

Мы также сообщали о том, что Twitter официально разрешил рекламировать каннабис на своей площадке.

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