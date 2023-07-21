Это не лекарство. Украинцам опровергли популярный миф о медицинском каннабисе: что нужно знать

13 июля Верховная рада поддержала закон о медицинском каннабисе в первом чтении. Тема использования каннабиса в лечении все равно остается достаточно дискурсивной, в том числе и потому, что существует много мифов.
В Telegram-канале НСЗУ опровергли один из них.
Мировой опыт показывает, что применение лекарств на основе медицинского каннабиса эффективно при лечении более 50 патологических состояний.
На сегодняшний день 56 стран одобрили использование медицинского каннабиса, в том числе среди которых страны ЕС.
Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)
Принятие законопроекта важно и для пациентов, страдающих от:
Лекарства на основе каннабиса назначаются только тогда, когда другие методы лечения не подходят или не помогают.
Ранее онколог Андрей Безносенко нам в комментарии рассказал, что медицинский каннабис позволяет не назначать пациентам, страдающим болью, наркотические препараты.
"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, позволяющий пациентам снизить болевой синдром", - объяснил эксперт.
То есть медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.
Врач объясняет, что для онкобольных также важна работа ЖКТ, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия. Медицинский каннабис может наладить пищеварительные процессы в организме.
Напомним, известные люди поддерживают легалайз в Украине. В частности, Янина Соколова вспомнила, как ей помог каннабис во время лечения от рака.
Мы также сообщали о том, что Twitter официально разрешил рекламировать каннабис на своей площадке.