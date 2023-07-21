Це не ліки. Українцям спростували популярний міф про медичний канабіс: що потрібно знати

13 липня Верховна рада підтримала закон про медичний канабіс у першому читанні. Тема використання канабісу в лікування все одно залишається досить дискурсивною, зокрема й через те, що існує багато міфів.
У Telegram-каналі НСЗУ спростували один із них.
Світовий досвід показує, що застосування ліків на основі медичного канабісу є ефективними при лікуванні понад 50 патологічних станів.
На сьогодні 56 країн схвалили використання медичного канабісу, зокрема серед яких країни ЄС.
Темно-зеленим кольором позначено країни з повністю законним використанням канабісу, салатовим - з тільки медичним використанням, червоним - повна заборона (інфографіка: cannareporter.eu)
Прийняття законопроєкту є важливим і для пацієнтів, які страждають від:
Ліки на основі канабісу призначаються лише тоді, коли інші методи лікування не підходять або не допомагають.
Раніше онколог Андрій Безносенко нам у коментарі розповів, що медичний канабіс дає змогу не призначати пацієнтам, які страждають від болю, наркотичні препарати.
"Коли допомагають ненаркотичні знеболювальні, ми даємо їх. Коли вони вже перестають допомагати, ми даємо наркотичні. А ось проміжок між цими знеболювальними займає медичний канабіс, який дозволяє пацієнтам знизити больовий синдром", - пояснив експерт.
Тобто медичний канабіс не викликає звикання, і його дозу не потрібно збільшувати при регулярному застосуванні, на відміну від наркотичних лікарських засобів.
Лікар пояснює, що для онкохворих також важлива робота ШКТ, адже променева та хімієтерапія часто викликає нудоту, блювання та інші неприємні наслідки. Медичний канабіс може налагодити травні процеси в організмі.
Нагадаємо, що відомі люди підтримують легалайз в Україні. Зокрема, Яніна Соколова пригадала, як їй допоміг канабіс під час лікування від раку.
Ми також повідомляли про те, що Twitter офіційно дозволив рекламувати канабіс на своєму майданчику.