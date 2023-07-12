Ужасная боль круглосуточно. Янина Соколова эмоционально объяснила важность легалайза

Журналистка Янина Соколова, которая несколько лет назад перенесла онкологию, объяснила необходимость легализации медицинского каннабиса для лечения тяжелобольных пациентов. Такие лекарства способны утолять боль, не вызывают привыкания и не имеют побочных эффектов.

Медицинский каннабис утоляет боль лучше препаратов

Янина к посту прикрепила свое фото во время прохождения химиотерапии и фото тяжелораненого бойца, который мучается от боли.

Бакалюк Михаил - солдат 47 ОМБр "Магура", который 13 июня этого года в ходе боевых действий в Запорожском направлении был тяжело ранен в результате подрыва на противопехотной мине. Получил ампутацию левой нижней конечности, множественные огнестрельные осколочные слепые ранения мягких тканей левой кисти, компрессионный перелом L5 позвонка.

"Он круглосуточно чувствует боль. Страшную боль. Обезболивающие, которые колют врачи систематически, сажают сердце, желудок и имеют вагон побочных эффектов", - отмечает Янина.

Бакалюк Михаил после ампутации ноги постоянно испытывает невыносимую боль (фото: facebook.com/Ianina.Sokolova)

Также Соколова поделилась воспоминаниями, как в 2019 году проходила химиотерапию и тоже мучилась от боли.

"На 3 день было плохо так, что не помогал ни один из препаратов обезболивания. Сильнейшие пластыри и инъекции не давали никакого полного обезболивающего эффекта", - пишет журналистка.

Она отмечает, что эти медикаменты наоборот давали побочное действие - рвоту, сыпь и кучу различных желудочных последствий.

"Хотелось лезть на стены. Выкручивало тело так, будто сотни пчел жалят сосуды. Моим другом стали сигареты с маслом каннабиса внутри. Это было просто вдох спокойствия. Без побочного действия. Разве что есть хотелось", - вспоминает Соколова.

Янина Соколова во время лечения онкологии в 2019 году (фото: facebook.com/Ianina.Sokolova)

Также она добавляет, что есть десятки групп пациентов с разными болезненными симптомами. И всем им необходим закон о медицинском каннабисе.

Кто и почему блокирует легализацию медицинского каннабиса

Дискуссии по легализации медицинского каннабиса исключительно для лечебных целей ведутся в Украине уже несколько лет. Против выступают некоторые политические силы, заявляя, что так марихуана (народное название каннабиса) станет доступнее для населения и из-за этого увеличится количество наркозависимых.

В то же время медики заявляют, что каннабис будет отпускаться строго по назначению только пациентам, которые крайне нуждаются в нем. А еще - медицинский каннабис содержит минимум наркотических веществ, поэтому не способен вызывать привыкание.

"Просто сейчас тысячи наших людей страдают от боли. Но сколько можно уже откладывать. Примите законопроект. Имейте совесть. Сделайте это и ваш электорат будет признателен", - призывает Соколова.

Также она отметила, что против законопроекта выступает значительная часть депутатов из "Слуги Народа", а также вся фракция Юлии Тимошенко и часть депутатов ЕС.