Легалайз в Украине. Зачем узаконивать медицинский каннабис и грозит ли это созданием "черного" рынка

В День Конституции президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов легализовать использование медицинского каннабиса. В нашем обществе эта тема обсуждается несколько лет подряд, однако соответствующие законы до сих пор не были приняты. Кроме того, вокруг самого каннабиса существует много мифов, которые не дают сдвинуть дело с мертвой точки.

Поэтому Styler поговорил с экспертами , как легализация медицинского каннабиса может помочь украинцам во время войны и как этот опыт сработал в других странах.

Как каннабис "внедряли" раньше

Планы на легализацию медицинского каннабиса появились еще в середине октября 2020 года. Тогда соответствующий законопроект о "легалайзе" не только не приняли, но даже не зарегистрировали в парламенте.

В том же году был проведен Всеукраинский опрос, одним из пунктов которого была поддержка легализации такого лечения. По результатам, 75% украинцев выступили за.

Позже, уже во время полномасштабной войны, Кабинет Министров Украины принял законопроект об использовании каннабиса в медицине.

Предполагается, что закон урегулирует обращение каннабиса в медицинских и промышленных целях, а также научной и научно-технической деятельности. К тому же это позволит расширить доступ пациентов к лечению онкозаболеваний и посттравматических стрессовых расстройств (ПТСР), полученных в результате войны.

Зачем каннабис нужен украинской медицине

Онколог Андрей Безносенко объясняет, что для тех пациентов, которые испытывают сильный болевой синдром, медицинский каннабис становится "мостиком" от применения ненаркотических обезболивающих к наркотическим.

"Когда помогают ненаркотические обезболивающие, мы даем их. Когда они уже перестают помогать, мы даем наркотические. А вот промежуток между этими обезболивающими занимает медицинский каннабис, который позволяет пациентам снизить болевой синдром", - объясняет эксперт.

Не стоит путать медицинский каннабис с марихуаной, вызывающей наркотическое опьянение (фото: Freepik)

В этом случае медицинский каннабис не вызывает привыкания, и его дозу не нужно увеличивать при регулярном применении, в отличие от наркотических лекарственных средств.

К тому же медицинский каннабис влияет на психоэмоциональное состояние, снимая тревогу, депрессивные состояния, улучшая настроение и аппетит и нормализуя работу кишечника.

Врач объясняет, что для онкобольных работа ЖКТ является очень важной, ведь лучевая и химиотерапия часто вызывает тошноту, рвоту и другие неприятные последствия.

При этом у пациента не возникает наркотического опьянения, так как в медицинском каннабисе отсутствуют препараты типа тетрагидраканабидиола, которые вызывают это состояние.

В каких формах могут применять медицинский каннабис

По словам специалиста, основными формами каннабиса в медицине являются:

масло

накожный пластырь

гидроназальный спрей

электронные сигареты с маслом

Ни одна из этих форм не имеет специфического запаха в отличие от курения наркотической конопли. То есть в общественном месте для окружения не будет никакого дискомфорта.

По внешнему виду медицинский каннабис не отличается от какой-либо другой формы лекарства (фото: nta.ua)

Нужен ли каннабис для военных и людей с ПТСР

Военный психолог Ольга Швец в комментарии Styler объяснила, что не следует выделять военных как отдельную категорию в этом вопросе. Ведь в любом случае применение медицинского каннабиса назначает врач.

"Если для военных, то это исключительно в медицинских целях для лечения болевого синдрома или расстройств, которые диагностировал врач и назначил его (каннабис - ред.) использование", - рассказывает специалист.

Вместе с тем, она отмечает, что для работы с ПТСР можно применять медицинский каннабис, ведь он способствует расслаблению, улучшает сон и т. д.

Эксперт также отмечает, что выписывать рецепт на приобретение медицинского каннабиса может только специализированный врач.

"ПТСР - это диагноз, который ставит врач. В Украине это психиатр или невропатолог. Не клинические психологи не лицензированы для этого. Сюда входят психолог-терапевт, психолог-консультант, коуч и т. д.", - добавляет она.

Как избежать создания "черного" рынка каннабиса в Украине

"Легалайз" должен предусматривать соответствующие изменения в законодательстве, регулирующем обращение наркотических средств. Поэтому в первую очередь нужно обеспечить получение и лицензии на любой этап "жизнедеятельности" таких препаратов.

Кроме того, на медицинский каннабис будет распространяться законодательство о лекарственных средствах. Оно учитывает особенности маркировки, распространения, рецептурного отпуска.

"Конечно, здесь также возможны злоупотребления, как, например, с антибактериальными лекарственными средствами. Однако обращаю внимание, что лекарства с каннабиса будут принадлежать к группе наркотических препаратов, то есть будут отпускаться не всеми аптеками и по особым рецептам", - объясняет юрист ЮКК "Де-Юре" Наталья Щукина.

А вот о злоупотреблении врачами на выписку рецептов, по мнению правозащитницы, говорить не нужно.

"Поскольку медицинский каннабис не имеет ожидаемого эффекта эйфории, лица, употребляющие наркотические средства, не смогут удовлетворить свои потребности лекарствами на основе конопли", - говорит она.

К тому же электронная система здравоохранения позволяет проследить выписку врачом рецептов на те или иные препараты, а следовательно, злоупотребление будет очевидным.

Международный опыт использования каннабиса

По состоянию на февраль 2023 года каннабис полностью или частично легализован в 40 странах мира. Среди них Австралия, Израиль, Южная Корея, Великобритания, Франция, Италия, Канада, Германия и ряд стран Африки.

Темно-зеленым цветом обозначены страны с полностью законным использованием каннабиса, салатовым - с только медицинским использованием, красным - полный запрет (инфографика: cannareporter.eu)

В Австралии основания для назначения медицинского каннабиса не отличаются от тех, которые хотят вводить в Украине. Однако разница состоит в том, что врач может выписать рецепт при патологиях, отличных от указанных.

В Канаде ситуация существенно отличается и более суровая. Там медицинский каннабис не считают лекарством, поэтому в аптеках его не продают. Получить его могут отдельные пациенты от врачей и медсестер в больницах.

В то же время канадцы могут самостоятельно выращивать каннабис для собственного применения не более чем на два человека.

Германия работает по следующей системе: рецепт может быть назначен для любого заболевания, не имеющего стандартного лечения, или стандартное лечение не может быть использовано из-за реакции или на основе конкретного состояния пациента.

Что касается самостоятельного выращивания, то Германия строже по сравнению с Канадой. Потому что с 2019 года в стране были введены строгие проверки производства и поставки каннабиса.

Следовательно, у Украины есть опыт других государств, чтобы опираться на него в принятии своего решения. Сейчас же законопроект №7457 о медицинском каннабисе вынесут на ближайшее заседание Верховной Рады. Однако получит ли он поддержку нардепов - пока неизвестно.