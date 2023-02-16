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Twitter первым из всех соцсетей разрешил рекламировать каннабис

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Четверг 16 февраля 2023 14:17
Twitter первым из всех соцсетей разрешил рекламировать каннабис В Twitter теперь можно рекламировать каннабис (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Twitter стал первой платформой социальных медиа, позволившей компаниям с каннабиса продавать свои бренды и продукты в Соединенных Штатах.

Об этом сообщают в блоге Twitter.

Почему компания дала такое разрешение

Ранее компания позволяла рекламировать только актуальные продукты CBD (одно из веществ, содержащихся в конопле). Другие социальные платформы, включая Facebook, Instagram и TikTok, придерживаются политики запрета рекламы каннабиса, поскольку марихуана остается незаконной на федеральном уровне.

Однако все больше штатов в Соединенных Штатах пытаются разрешить продажу рекреационного каннабиса. По состоянию на этот год 21 штат уже это сделал.

Twitter заявил, что позволит компаниям, занимающимся продажей каннабиса, размещать рекламу при условии, что они имеют надлежащую лицензию, пройдут процесс одобрения, и, что самое важное, не нацелены на людей моложе 21 года.

Twitter первым из всех соцсетей разрешил рекламировать каннабис

Twitter разрешил рекламировать каннабис (фото: Freepik)

"Пространство каннабиса в Твиттере восхищает пользователей, которые пишут о своем опыте использования каннабиса: будь то в медицине, для оздоровления или отдыха, а также рекомендуют бренды, продукты и места розничной торговли. Разговор также отражает, куда сейчас движется индустрия каннабиса ", - объяснили свое решение в офисе Twitter.

Большинство компаний, занимающихся производством нетрадиционного лекарства, быстро приняли изменения, предложенные Twitter.

В самой социальной сети со вчерашнего дня уже стартовала соответствующая рекламная кампания, для ознакомления пользователей с нововведениями.

"Это изменение говорит о возрастающем признании каннабиса как основной категории здоровья. Мы надеемся, что оно послужит катализатором для других платформ социальных медиа, чтобы последовать этому примеру", - сказала Кейт Линч из крупнейшей компании каннабиса в США.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы не могут зарегистрироваться в Twitter.

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