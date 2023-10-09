"Это капсула времени!" В Украину завезли коллекционные суперкары Ferrari и Porsche (фото)

Первое авто - купе Ferrari 612 Scaglietti. Уникальность этой модели в ее редком цвете – Rubino Micalizzato. Это реальная капсула времени с пробегом всего 26 км. Она хранилась в частной коллекции где-то на Ближнем Востоке.

Такие авто выпускались в период с 2004 по 2011 год и известно, что купе с 540-сильным V12 было произведено всего 3000 штук.

Этот автомобиль разгоняется до 100 км всего за 4 секунды и максимально развивает скорость до 320 км/час. Цена такого Ferrari сейчас примерно от 150 до 330 тысяч долларов.

Стоит отметить, что такая Ferrari 612 - не единственная в столице.

Ferrari 612 Scaglietti (фото: instagram.com/supercars_ru)

Второе авто – это первый дорестайловый Porsche 911 GT3 в 996 кузове, выпуска 1999-2001 годов.

Он имеет 360-сильную шестерку объемом 3,6 литра и может разогнаться до 100 км за 4,8 секунды. А максимальная скорость - 302 км/час. Его стоимость превышает 100 тысяч долларов.

Известно, что оба автомобиля приехали в Киев, в частную коллекцию. Имя нового владельца автомобилей не разглашается.

Porsche 911 GT3 (фото: instagram.com/supercars_ru)