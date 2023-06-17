Это единственная порода собак, не умеющая лаять. А еще их хоронили вместе с фараонами (фото)

Одна из древнейших пород собак - басенджи - имеет интересную природную особенность: она совсем не умеет лаять. А предков современных четырехлапых красавцев настолько чтили в Древнем Египте, что хоронили вместе с фараонами, да еще в ошейниках с драгоценными камнями.

Что известно о породе - узнайте в материале Styler дальше.

Откуда происходит басенджи

Исследователи еще в 2004 году провели генетическое исследование, обнаружившее 14 древнейших пород собак, геном которого ближе всего к дикому волку. Басенджи вошли в этот список. И неудивительно, ведь их чтили еще задолго до нашей эры.

Басенджи - охотничья собака, родом из Африки. Другие названия - собака Занде, лесная собака из Конго, бонго-терьер, конго-терьер, ням-ням-терьер.

Первые следы собак, подобных басенджи, найдены в египетских захоронениях, которым более шести тысяч лет. Настенные изображения, барельефы, статуэтки и другие предметы быта и культа созданы в виде собаки, похожей на басенджи.

Басенджи - любимец египетских фараонов (фото: pixabay)

Басенджи не способен лаять

Это официально единственная порода собак, которая совсем не лает.

Очень редко собака этой породы может издавать разнообразные звуки, не только соответствующие какой-то ситуации, но и ее настроению: бормотание, смех, фырканье, трель (что-то похоже на сдавленный смех).

При этом басенджи могут выть, и этот вой напоминает сирену.

Смотрите на видео, снятое владельцем басенджи, какие звуки способен издавать собака:

Египтяне считали басенджи "живыми амулетами"

Первые следы собак, подобных басенджи, найдены в египетских захоронениях, которым более 6 тысяч лет.

Интересно, что при археологических раскопках гробниц пятой династии египетских фараонов найдены мумии басенджи.

Это - сильный и выносливый пес (фото: pixabay)

В могиле рядом с саркофагом фараона Тутанхамона были найдены забальзамированные, обернутые в дорогие ткани, пропитанные благоуханием мумии собак этой породы с ошейниками из драгоценных камней.

Для фараонов басенджи были больше, чем собаки для охоты. Они считались живыми амулетами, способными защитить от черной магии и колдовства.

Откуда родом древняя порода

Несмотря на огромную популярность в Египте, страна не является родиной породы. Предки современных басенджи жили в племенах охотников в джунглях Центральной Африки еще задолго до возникновения первых очагов цивилизации.

Щенки басенджи очень милые (фото: pixabay, instagram.com/mibre.basenjis)

На родине породы, в Центральной Африке, линия породы никогда не прерывалась - ее продолжали ценить за ум, быстроту, магические свойства, охотничьи способности и молчаливость.

До сих пор собаку широко используют там во время охоты. И молчаливость басенджи играет в таком промысле огромное значение.

Басенджи - собаки среднего размера: 40-43 см в холке, и весом 9-11 кг.

Масть может быть разной: красная, насыщенная черная, триколор (насыщенный черный с красно-рыжим подпалом, с пятнами над глазами, на морде и скулах), тигровая (черные полосы на красно-рыжем фоне). При всех мастях у басенджи должны быть - белые лапы, грудь и кончик хвоста.