Это очень опасно! Никогда не используйте эти народные средства для загара
В летний период многие люди стараются побыстрее получить красивую и загоревшую кожу. Однако прием солнечных ванн может стать очень опасным, если не соблюдать элементарные правила безопасности или же - использовать различные народные средства для загара.
Какие лайфхаки для загара использовать нельзя - читайте в материале ниже.
Народные методы - из области фантастики
В социальных сетях полно советов о народных средствах для быстрого и бронзового загара. Авторы этих советов рекомендуют использовать оливковое масло или пиво во время приема солнечных ванн, чтобы получить ровный загар.
Но эти методы не только бесполезны, они еще и опасны. Эффективность использования оливкового масла для загара (или для защиты от ожогов) - никем и никогда не была доказана.
Специалисты иногда рекомендуют использовать это средство после загара - как средство для смягчения или успокаивающее средство. И только в том случае, если под руками нет специализированной косметики, а вы вернулись с раскаленного солнца и приняли душ.
Совет об использовании пива придумал тот, что знает, что в этот напиток входит хмель и витамины группы В. Но увы, это средство не улучшит загар, не защитит от солнца, но может спровоцировать ожоги. А еще - на пиво могут слетаться насекомые.
Как же усилить загар
Существуют более безопасные методы усиления загара. Например, можно пить морковный сок, в котором есть много бета-каротина.
И самый лучший вариант - специальные средства в виде крема или спрея, которые усиливают загар и при этом защищают вашу кожу. Такие средства проходят специальную проверку.
Самая лучшая защита
Дерматологи рекомендуют не гнаться за бронзовым загаром, а надежно защищать свою кожу летом в любых условиях. Стоит отдавать предпочтение средствам для защиты от ультрафиолетового излучения, если вы собираетесь отдыхать на солнце.
Существует много профессиональных и современных средств, в виде молочка, крема, спрея, специальных масел. Самое главное при выборе, чтобы SPF-средство защищало как от А, так и ультрафиолетовых лучей.
Обратите внимание на важные правила:
- С помощью телефона можно проверить индекс ультрафиолетовой активности. Если он выше 3 - есть риск сгореть и получить ожоги. Нанесите защитное средство даже для небольшой прогулки.
- Старайтесь для загара выбирать оптимальное время: до 11 утра или после 16 часов. В остальное время - отдыхайте в тени или не выходите на улицу.
- В жаркие и ветреные дни вы не будете чувствовать температуру воздуха и что начинает "припекать". Ориентируйтесь только на время - после 11 часов уходите с солнца.
- Похожая ситуация и при отдыхе у воды. Если вода в водоеме (море) холодная, то вы не почувствуете, когда ваша кожа начнет гореть - уходите с солнца заранее.
- Наносите достаточно средства с SPF - на все открытые части тела.
- После купания или через 2 часа на улице - нанесите защитное средство повторно.
Кстати, ранее мы писали о том, помогают ли при солнечных ожогах кефир, сметана и алое.
А еще рассказывали о том, как быстро помочь себе при солнечных ожогах и покраснениях кожи.