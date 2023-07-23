Это очень опасно! Никогда не используйте эти народные средства для загара

В летний период многие люди стараются побыстрее получить красивую и загоревшую кожу. Однако прием солнечных ванн может стать очень опасным, если не соблюдать элементарные правила безопасности или же - использовать различные народные средства для загара.

Какие лайфхаки для загара использовать нельзя - читайте в материале ниже.

Народные методы - из области фантастики

В социальных сетях полно советов о народных средствах для быстрого и бронзового загара. Авторы этих советов рекомендуют использовать оливковое масло или пиво во время приема солнечных ванн, чтобы получить ровный загар.

Но эти методы не только бесполезны, они еще и опасны. Эффективность использования оливкового масла для загара (или для защиты от ожогов) - никем и никогда не была доказана.

Специалисты иногда рекомендуют использовать это средство после загара - как средство для смягчения или успокаивающее средство. И только в том случае, если под руками нет специализированной косметики, а вы вернулись с раскаленного солнца и приняли душ.

Совет об использовании пива придумал тот, что знает, что в этот напиток входит хмель и витамины группы В. Но увы, это средство не улучшит загар, не защитит от солнца, но может спровоцировать ожоги. А еще - на пиво могут слетаться насекомые.

Как же усилить загар

Существуют более безопасные методы усиления загара. Например, можно пить морковный сок, в котором есть много бета-каротина.

И самый лучший вариант - специальные средства в виде крема или спрея, которые усиливают загар и при этом защищают вашу кожу. Такие средства проходят специальную проверку.

Самая лучшая защита

Дерматологи рекомендуют не гнаться за бронзовым загаром, а надежно защищать свою кожу летом в любых условиях. Стоит отдавать предпочтение средствам для защиты от ультрафиолетового излучения, если вы собираетесь отдыхать на солнце.

Существует много профессиональных и современных средств, в виде молочка, крема, спрея, специальных масел. Самое главное при выборе, чтобы SPF-средство защищало как от А, так и ультрафиолетовых лучей.

Обратите внимание на важные правила: