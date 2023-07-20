Кефир, сметана и алоэ. Врачи объяснили, действительно ли помогают эти средства при солнечных ожогах

Часто доказательная медицина выступает против народных методов, не имеющих реального подтверждения. Но в некоторых случаях средства, которые применяли наши предки на протяжении поколений, могут иметь научную основу и действительно быть полезными.

О том, какие народные методы действительно помогают при солнечных ожогах, пишут на медицинской странице Ua health в Instagram.

Кефир и сметана

Молочная кислота и бактерии помогают уменьшить воспаление. Однако стоит выбирать менее жирные продукты. Только учитывайте, что если на коже есть царапины или раны - то нужно использовать аптечные средства, а не народные.

Наносить кефир или сметану на солнечные ожоги нужно ватным спонжем, чтобы не повредить кожу.

Тертый картофель

Еще одним распространенным народным методом, который применяют при солнечных ожогах, является тертый картофель. Исследования показывают, что витамины С, Е и многочисленные антиоксиданты из картофеля помогают поврежденной коже.

При этом имейте в виду, что тертый картофель нельзя наносить на солнечные ожоги, если на коже есть раны.

Алое

Народная медицина советует натирать загар соком алоэ, чтобы облегчить стан кожи после солнечных ожогов. Можно также использовать средства с экстрактом этого растения.

Исследования показывают, что алоин, который в составе алоэ уменьшает воспаление. А само алоэ приятно охлаждает кожу, это облегчает состояние после солнечных ожогов. Но это средство также нельзя наносить на кожу с ранами.