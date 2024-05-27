Это доступно всем: медики рассказали, что поможет избежать ожирения, диабета и болезней сердца
Большинство людей точно слышали и знают, что важно заниматься спортом и поддерживать физическую активность в любом возрасте. К тому же, существует мнение о необходимости прохождения 10 000 шагов в день.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Zdorovishi razom.
Существует ли рекомендованное количество движений
Врачи отметили, что все зависит от вашего текущего уровня физической подготовки и того, чего вы хотите достичь.
Средний американец проходит от 3000 до 4000 шагов в день.
Узнайте, сколько шагов в день вы проходите сейчас. Это будет ваш собственный базовый уровень. Поставьте цель в 10 000 шагов и добавляйте 1000 дополнительных шагов в день каждые две недели.
Если вы проходите более 10 000 шагов в день или если вы достаточно активны и пытаетесь похудеть, вы, вероятно, захотите установить высшую ежедневную цель шагов.
Зачем устанавливать ежедневную цель шагов
Ходьба - это форма физических упражнений, доступная большинству людей. Поэтому не нужно ни специальное оборудование, кроме удобной обуви для ходьбы. Также нет нужды в дорогом абонементе в фитнес-центре.
Однако регулярная активная ходьба может помочь снизить риск возникновения таких распространенных проблем со здоровьем:
- болезнь сердца
- ожирение
- сахарный диабет
- гипертония
- депрессия
Добавим, что регулярная физическая активность и является тем врачом, который:
- повышает ваши шансы прожить дольше и здоровее жизнь
- помогает защитить вас от развития болезней сердца и сосудов, высокого артериального давления и высокого уровня холестерина
- помогает защитить вас от определенных форм рака, в том числе прямой кишки и рака молочной железы
- помогает предотвратить диабет 2 типа
- помогает предотвратить коварные потери костной ткани - остеопороз
- улучшает координацию движений, чем снижает риск падения у пожилых людей
- облегчает симптомы депрессии и тревоги и улучшает настроение
- помогает управлять своим весом
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