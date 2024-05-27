Это доступно всем: медики рассказали, что поможет избежать ожирения, диабета и болезней сердца

Большинство людей точно слышали и знают, что важно заниматься спортом и поддерживать физическую активность в любом возрасте. К тому же, существует мнение о необходимости прохождения 10 000 шагов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу Zdorovishi razom.

Существует ли рекомендованное количество движений

Врачи отметили, что все зависит от вашего текущего уровня физической подготовки и того, чего вы хотите достичь.

Средний американец проходит от 3000 до 4000 шагов в день.

Узнайте, сколько шагов в день вы проходите сейчас. Это будет ваш собственный базовый уровень. Поставьте цель в 10 000 шагов и добавляйте 1000 дополнительных шагов в день каждые две недели.

Если вы проходите более 10 000 шагов в день или если вы достаточно активны и пытаетесь похудеть, вы, вероятно, захотите установить высшую ежедневную цель шагов.

Зачем устанавливать ежедневную цель шагов

Ходьба - это форма физических упражнений, доступная большинству людей. Поэтому не нужно ни специальное оборудование, кроме удобной обуви для ходьбы. Также нет нужды в дорогом абонементе в фитнес-центре.

Однако регулярная активная ходьба может помочь снизить риск возникновения таких распространенных проблем со здоровьем:

болезнь сердца

ожирение

сахарный диабет

гипертония

депрессия

Добавим, что регулярная физическая активность и является тем врачом, который: