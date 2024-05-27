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Это доступно всем: медики рассказали, что поможет избежать ожирения, диабета и болезней сердца

Понедельник 27 мая 2024 15:48
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Это доступно всем: медики рассказали, что поможет избежать ожирения, диабета и болезней сердца Как движение влияет на жизнь человека (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Большинство людей точно слышали и знают, что важно заниматься спортом и поддерживать физическую активность в любом возрасте. К тому же, существует мнение о необходимости прохождения 10 000 шагов в день.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу Zdorovishi razom.

Существует ли рекомендованное количество движений

Врачи отметили, что все зависит от вашего текущего уровня физической подготовки и того, чего вы хотите достичь.

Средний американец проходит от 3000 до 4000 шагов в день.

Узнайте, сколько шагов в день вы проходите сейчас. Это будет ваш собственный базовый уровень. Поставьте цель в 10 000 шагов и добавляйте 1000 дополнительных шагов в день каждые две недели.

Если вы проходите более 10 000 шагов в день или если вы достаточно активны и пытаетесь похудеть, вы, вероятно, захотите установить высшую ежедневную цель шагов.

Зачем устанавливать ежедневную цель шагов

Ходьба - это форма физических упражнений, доступная большинству людей. Поэтому не нужно ни специальное оборудование, кроме удобной обуви для ходьбы. Также нет нужды в дорогом абонементе в фитнес-центре.

Однако регулярная активная ходьба может помочь снизить риск возникновения таких распространенных проблем со здоровьем:

  • болезнь сердца
  • ожирение
  • сахарный диабет
  • гипертония
  • депрессия

Добавим, что регулярная физическая активность и является тем врачом, который:

  • повышает ваши шансы прожить дольше и здоровее жизнь
  • помогает защитить вас от развития болезней сердца и сосудов, высокого артериального давления и высокого уровня холестерина
  • помогает защитить вас от определенных форм рака, в том числе прямой кишки и рака молочной железы
  • помогает предотвратить диабет 2 типа
  • помогает предотвратить коварные потери костной ткани - остеопороз
  • улучшает координацию движений, чем снижает риск падения у пожилых людей
  • облегчает симптомы депрессии и тревоги и улучшает настроение
  • помогает управлять своим весом

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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