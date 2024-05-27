Це доступно всім: медики розповіли, що допоможе уникнути ожиріння, діабету та хвороб серця

Більшість людей точно чули і знають про те, що важливо займатися спортом і підтримувати фізичну активність у будь-якому віці. До того ж існує думка про необхідність проходження 10 000 кроків на день.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку Zdorovishi razom.

Чи існує рекомендована кількість рухів

Лікарі зазначили, що все залежить від вашого поточного рівня фізичної підготовки та того, чого ви хочете досягти.

Середній американець проходить від 3000 до 4000 кроків на день.

Дізнайтесь скільки кроків на день ви проходите зараз. Це буде ваш власний базовий рівень. Поставте ціль у 10 000 кроків та додавайте 1000 додаткових кроків на день кожні два тижні.

Якщо ви вже проходите понад 10 000 кроків на день або якщо ви досить активні та намагаєтеся схуднути, ви, ймовірно, захочете встановити вищу щоденну ціль кроків.

Навіщо встановлювати щоденну ціль кроків

Ходьба - це форма фізичних вправ, яка доступна більшості людей. Тому не потрібне жодне спеціальне обладнання, окрім зручного взуття для ходьби. Також немає потреби в дорогому абонементі у фітнес-центрі.

Проте регулярна активна ходьба може допомогти знизити ризик виникнення таких поширених проблем зі здоров’ям:

хвороба серця

ожиріння

цукровий діабет

гіпертонія

депресія

Додамо, що регулярна фізична активність і є тим лікарем, який: