Це доступно всім: медики розповіли, що допоможе уникнути ожиріння, діабету та хвороб серця
Більшість людей точно чули і знають про те, що важливо займатися спортом і підтримувати фізичну активність у будь-якому віці. До того ж існує думка про необхідність проходження 10 000 кроків на день.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку Zdorovishi razom.
Чи існує рекомендована кількість рухів
Лікарі зазначили, що все залежить від вашого поточного рівня фізичної підготовки та того, чого ви хочете досягти.
Середній американець проходить від 3000 до 4000 кроків на день.
Дізнайтесь скільки кроків на день ви проходите зараз. Це буде ваш власний базовий рівень. Поставте ціль у 10 000 кроків та додавайте 1000 додаткових кроків на день кожні два тижні.
Якщо ви вже проходите понад 10 000 кроків на день або якщо ви досить активні та намагаєтеся схуднути, ви, ймовірно, захочете встановити вищу щоденну ціль кроків.
Навіщо встановлювати щоденну ціль кроків
Ходьба - це форма фізичних вправ, яка доступна більшості людей. Тому не потрібне жодне спеціальне обладнання, окрім зручного взуття для ходьби. Також немає потреби в дорогому абонементі у фітнес-центрі.
Проте регулярна активна ходьба може допомогти знизити ризик виникнення таких поширених проблем зі здоров’ям:
- хвороба серця
- ожиріння
- цукровий діабет
- гіпертонія
- депресія
Додамо, що регулярна фізична активність і є тим лікарем, який:
- підвищує ваші шанси прожити довше і здоровіше життя
- допомагає захистити вас від розвитку хвороб серця та судин, високого кров’яного тиску і високого рівня холестерину
- допомагає захистити вас від певних форм раку, в тому числі прямої кишки і раку молочної залози
- допомагає запобігти діабету 2 типу
- допомагає запобігти підступним втратам кісткової тканини - остеопорозу
- покращує координацію рухів, чим знижує ризик падіння у літніх людей
- полегшує симптоми депресії і тривоги і покращує настрій
- допомагає керувати своєю вагою
Раніше ми повідомляли про 10 найпростіших тренувань, які дозволяють легко спалити жир на животі.
Також ми писали, які види спорту не варто обирати тим, хто має проблеми зі спиною.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.