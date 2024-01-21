Буданов рассказал, чего ожидает в 2024 году на фронте в Украине
Глава Главного управления разведки Украины (ГУР) Кирилл Буданов озвучил сдержанный прогноз об успехах ВСУ на 2024 год, озвучив тезис о том, что "наш успех будет больше, чем их".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Time.
Возвращаясь к теме войны, он отказался делать смелые прогнозы на 2024 год.
"Нет. Я надеюсь, что наш успех будет больше, чем их", - отметил глава ГУР.
Буданов о войне в Украине
Ранее Кирилл Буданов заявлял, что Россия может вести войну против Украины максимум до 2026 года. Человеческого ресурса стране-агрессору хватит надолго, а вот с экономикой и техникой будут проблемы.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что сроки завершения войны в Украине также зависят от скорости снабжения систем ПВО и их количества.
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