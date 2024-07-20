Могут ли принц Гарри и Меган Маркл вернуться в Британию? Назван главный нюанс

В этом году принц Гарри и Меган Маркл, которые уже довольно давно проживают в США, планировали купить дом в Великобритании, однако подобные планы они пока решили отложить.

С чем это связано и почему пара хочет стать владельцами недвижимости в Соединенном Королевстве, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Express .

Что известно

Принц Гарри и его избранница Меган Маркл в прошлом приняли решение купить дом в Британии, чтобы проводить там больше времени. Но они приостановили поиск жилья, и это связано с вопросом безопасности.

Герцог Сассекский, как известно, решает дело с Министерством внутренних дел своей родины.

Напомним, накануне он подал апелляцию в Верховный суд, отклонивший его предварительное обжалование касательно снижения уровня личной безопасности его семьи во время пребывания в Британии.

"Гарри действительно хочет больше времени проводить в Великобритании, но не чувствует себя там полностью комфортно. Поэтому не станет делать этого, пока не будут решены проблемы безопасности", - сказали инсайдеры.

"В этом году он с Меган планировал найти дом вблизи Виндзора, и семья надеялась, что процесс апелляции будет рассмотрен до конца июля, чтобы они уже спокойно могли завершить свои поиски. Однако судебный процесс, кажется, несколько затянулся", - также отметили в источнике.

Пара с 2020 года живет в Калифорнии, США (Фото: Getty Images)

В первый раз иск против Министерства внутренних дел Британии Гарри подал еще в 2020 году. Это произошло на фоне решения о том, что он теперь должен иметь другую степень защиты - более низкую - после его отказа от королевских обязанностей.

В феврале 2024 года Верховный суд признал это решение законным и закрыл дело Гарри. А в апреле отказал ему в разрешении оспорить решение.

Однако уже в июне суд сообщил, что готов рассмотреть жалобу принца после того, как к ним обратился его адвокат.

Герцог Сассекский просил ускорить апелляцию и рассмотреть ее до конца июля, но судья отказал ему в разрешении обойти очередь.

Гарри и Меган планируют больше времени проводить в Британии в будущем (Фото: Getty Images)

Гарри и Меган живут в США

Как известно, вместе с женой и двумя детьми младший сын Чарльза III переехал в США в 2020 году. Он заявил, что они отказываются от выполнения всех королевских обязанностей и хотят начать самостоятельную жизнь в Америке. После этого родину принц Гарри посещал всего несколько раз.