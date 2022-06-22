RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Трюк з пельменями, щоб вони не розвалювалися: зробіть це за три хвилини до варіння

Фото: Як зробити, щоб пельмені не розвалювалися
Автор: Світлана Мащенко

Пельмені можна легко зіпсувати неправильним варінням. Виробам з тіста властиво розвалюватися у кип'яченій воді, а якщо поспішити і витягнути їх завчасно, вони можуть вийти з напівготовою начинкою.

Як за допомогою простого трюку "застрахувати" пельмені - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Зазвичай, коли ми варимо пельмені, стараємося, щоб вони потрапляли в сильно киплячу воду, аби вони не розвалилися в процесі. Але це помилка.

Смак і текстура пельменів покращиться завдяки одному простому трюку.

Перед варінням пельмені треба замочити у теплій воді протягом близько трьох хвилин.

Якщо це зробити, напівфабрикати не розваляться і не перетворяться на кисіль з води, тіста і фрикадельок.

Ще кілька лайфхаків по готуванню пельменів

Також щоразу під час закипання води в каструлю з пельменями потрібно додавати склянку холодної води - це вирішить проблему, коли тісто вариться швидше начинки.

Якщо притримуватися цих правил, ви досягнете ідеально зварених пельменів з готовим тістом і соковитим фаршем, який приготований рівномірно. Також пельмені будуть цілими.

Перед тим, як викладати пельмені на тарілку, дайте їм підсушитися на друшляку. Без води вони краще вберуть ваш улюблений соус.

Раніше ми писали про простий трюк, який збереже ваш хліб надовго свіжим.

Також повідомлялося, що додати в воду при варінні, щоб пельмені вийшли дуже смачними.

Читайте РБК-Україна в Google News
пельмени