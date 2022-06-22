Трюк з пельменями, щоб вони не розвалювалися: зробіть це за три хвилини до варіння

Пельмені можна легко зіпсувати неправильним варінням. Виробам з тіста властиво розвалюватися у кип'яченій воді, а якщо поспішити і витягнути їх завчасно, вони можуть вийти з напівготовою начинкою.
Як за допомогою простого трюку "застрахувати" пельмені - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Зазвичай, коли ми варимо пельмені, стараємося, щоб вони потрапляли в сильно киплячу воду, аби вони не розвалилися в процесі. Але це помилка.
Смак і текстура пельменів покращиться завдяки одному простому трюку.
Перед варінням пельмені треба замочити у теплій воді протягом близько трьох хвилин.
Якщо це зробити, напівфабрикати не розваляться і не перетворяться на кисіль з води, тіста і фрикадельок.
Також щоразу під час закипання води в каструлю з пельменями потрібно додавати склянку холодної води - це вирішить проблему, коли тісто вариться швидше начинки.
Якщо притримуватися цих правил, ви досягнете ідеально зварених пельменів з готовим тістом і соковитим фаршем, який приготований рівномірно. Також пельмені будуть цілими.
Перед тим, як викладати пельмені на тарілку, дайте їм підсушитися на друшляку. Без води вони краще вберуть ваш улюблений соус.
Раніше ми писали про простий трюк, який збереже ваш хліб надовго свіжим.
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