Трюк з пельменями, щоб вони не розвалювалися: зробіть це за три хвилини до варіння

Пельмені можна легко зіпсувати неправильним варінням. Виробам з тіста властиво розвалюватися у кип'яченій воді, а якщо поспішити і витягнути їх завчасно, вони можуть вийти з напівготовою начинкою.

Як за допомогою простого трюку "застрахувати" пельмені - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Зазвичай, коли ми варимо пельмені, стараємося, щоб вони потрапляли в сильно киплячу воду, аби вони не розвалилися в процесі. Але це помилка.

Смак і текстура пельменів покращиться завдяки одному простому трюку.

Перед варінням пельмені треба замочити у теплій воді протягом близько трьох хвилин.

Якщо це зробити, напівфабрикати не розваляться і не перетворяться на кисіль з води, тіста і фрикадельок.

Ще кілька лайфхаків по готуванню пельменів

Також щоразу під час закипання води в каструлю з пельменями потрібно додавати склянку холодної води - це вирішить проблему, коли тісто вариться швидше начинки.

Якщо притримуватися цих правил, ви досягнете ідеально зварених пельменів з готовим тістом і соковитим фаршем, який приготований рівномірно. Також пельмені будуть цілими.

Перед тим, як викладати пельмені на тарілку, дайте їм підсушитися на друшляку. Без води вони краще вберуть ваш улюблений соус.