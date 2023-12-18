Трюк маркетологов. Сколько на самом деле нужно зубной пасты для чистки зубов

Зубная паста - это необходимая вещь для каждого человека, чтобы поддерживать здоровье зубов и поддерживать их в чистоте. Но знаете ли вы, что одного тюбика пасты должно хватать на целый год?

В материале были использованы данные с Нанодент и другие.

Сколько пасты на самом деле нужно использовать для чистки зубов - читайте в материале Styler ниже.

Хитрость маркетологов

Многие из нас выдавливают на щетку максимальное количество зубной пасты, так как множество раз видели такой трюк в рекламе. Но это совсем неправильно. Так придумали маркетологи, чтобы заставить людей покупать все больше пасты для зубов.

Основная задача зубной пасты - обеспечить механическое очищение поверхности зубов щеткой. Паста призвана смягчить жесткость щетки, снизить ее травматичность и размягчить зубной налет. Слишком большое количество пасты снижает эффективность зубной щетки.

Каждый стоматолог вам скажет, что количество зубной пасты на щетке должно быть размером "с горошину".

Чтобы перестать быть жертвой рекламы и отказаться от привычки выдавливать пасту вдоль щетки, просто выдавливайте пасту не вдоль, а поперек щетки.

Более того, некоторые стоматологи и гигиенисты даже рекомендуют сначала чистить зубы без зубной пасты, а затем, когда зубы станут чистыми, снова чистить их зубной пастой.

Это помогает фтору и другим минералам работать лучше и может значительно уменьшить количество зубного налета или зубного камня, которые обычно образуются между стоматологическими осмотрами.