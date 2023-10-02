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Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

Понедельник 02 октября 2023 17:15
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Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать Какие марки зубных паст нельзя покупать (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко
Эксперт: Ян Стремский

Выбор зубной пасты - это довольно сложный процесс, поскольку следует учитывать разные факторы. А также понимать, что марка - не является показателем качества и действенности пасты.

РБК-Украина (проект Styler) с помощью стоматолога Яна Стремского решила рассказать украинцам, какие бренды зубных паст покупать не имеет смысла.

Рейтинг худших зубных паст в Украине

В Украине достаточно много марок зубных паст и когда люди приходят в магазин - их глаза разбегаются. Но предпочтение мы все отдаем пастам, очень хорошо разрекламированным. Ведь реклама - двигатель продаж. И люди обращают внимание на что-то знакомое.

Но не всегда марка и реклама являются подлинным показателем качества зубной пасты и ее функционала.

Стремский назвал зубные пасты, которые стоматологи не считают эффективными, поскольку они совершенно не работают.

Glister

"На словах ты Лев Толстой, а на деле… Много обещаний от производителя, но состав не впечатляет", - комментирует стоматолог.

Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

Glister

"Лесной бальзам"

"Эту пасту могут использовать только Эльфы, но не люди точно", - говорит Ян.

Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

"Лесной бальзам"

PresiDENT

"Эту пасту создали для президентов двух государств соседей", - отмечает Стремский.

Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

PresiDENT

SPLAT

"Состав не очень, еще и выпускают в России", - объясняет дантист.

По данным из открытых источников, компания "Сплат-Косметика" основана в 2000 году россиянами Евгением Демином и Еленой Белоус. Штаб-квартира находится в Москве. Однако пасту для украинского рынка производят в Болгарии.

Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

SPLAT

"Новый жемчуг"

"Просто "Нет". И даже без объяснений", - сказал врач.

Стоматолог назвал 5 марок зубной пасты, которые не нужно покупать

"Новый жемчуг"

Ян советует обращаться за советом к своему стоматологу, если возникают сложности при выборе марки зубной пасты. Ибо никто лучше вашего дантиста не знает, какие индивидуальные потребности имеют ваши зубы .

Все мы чистим зубы 2 раза в день и ожидаем, что от этого должна быть польза. Но для того, чтобы она действительно была, стоит выбирать качественные зубные пасты. Которые будут очищать эмаль и полость рта от микробов и остатков пищи, а также положительно влиять на состояние зубов и помогать защищать их от раздражителей.

Следует понимать, что марка зубной пасты не всегда определяет ее эффективность и не всегда может давать видимый результат, который ожидают покупатели.

Раньше мы писали, какие зубные пасты категорически нельзя покупать украинцам .

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