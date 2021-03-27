Працездатне населення скоротиться в 2 рази: що буде з Україною в 2050 році
В Україні до 2050 року кількість жінок пенсійного віку буде перевищувати кількість трудящих. Крім того, кількість дітей і молоді суттєво знизиться у порівнянні з показниками 2020 року.
Такий прогноз опублікував Пенсійний фонд України з посиланням на дослідження Інституту Вашингтона.
За станом на 2020 рік кількість дітей та молодих людей віком до 20 років до 2050 року скоротиться майже у два рази. Схожі прогнози вчені дають і за кількістю працездатного населення. При цьому кількість пенсіонерів практично не зміниться.
"Звичайно, як і будь-які довгострокові припущення, це лише версія, одна з ймовірностей майбутнього. Але головні тенденції всіх демографічних прогнозів збігаються", - зазначають у відомстві.
Також в ПФУ, ілюструючи результати дослідження, аргументують необхідність зміни системи підтримки непрацездатного населення.
"Уявіть, скільки мають зі своїх заробітків віддати працюючі, щоб пенсіонери з цих коштів отримали гідні пенсії? При цьому, картинка ще оптимістична, адже не всі люди працездатного віку працюють, а з працюючих не всі або не в повному обсязі сплачують внески. Разом з економічним зростанням та детінізацією потрібні пенсійні накопичення, які будуть приватною власністю людини, будуть формуватимуться протягом трудового періоду нею самою та її роботодавцями, і з яких людина потім додатково до солідарної отримуватиме другу, накопичувальну пенсію", - йдеться в заяві ПФ.
Також в Пенсійному фонді постаралися пояснити, чому стара пенсійна система не спроможна забезпечити людей нормальними виплатами.
Як повідомляло РБК-Україна, в кінці минулого року Кабінет міністрів призначив всеукраїнський перепис населення на 2023 рік.
Також в уряді повідомляли, що Україна планує перейти від традиційного перепису до перепису за реєстрами до 2030 року.