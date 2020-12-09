Україна планує перейти до перепису населення за реєстрам до 2030 року

Фото: Олег Немчінов (Віталій Носач, РБК-Україна)

Новий метод дозволить скоротити витрати

Україна планує перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами в раунді переписів населення та житла 2030 року. Для підготовки переходу створена робоча група.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив під час онлайн конференції "Перепис за реєстрами в Україні: виклики, можливості, подальші кроки", повідомляється на сайті уряду.

"Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші", - сказав Немчінов.

Як зазначається в повідомленні, 9 грудня Немчінов разом з головою Державної служби статистики України Ігорем Вернером та представником Фонду ООН в галузі народонаселення Хайме Надалем підписав спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проектного документа для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами.

Як повідомляло РБК-Україна, Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2020 році, однак його знову відклали. Перепис запланований на 2023 рік.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що підготовку для перепису населення потрібно починати мінімум за півтора року.