ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна планує перейти до перепису населення за реєстрам до 2030 року

Київ, Середа 09 грудня 2020 14:41
Україна планує перейти до перепису населення за реєстрам до 2030 року
Фото: Олег Немчінов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Новий метод дозволить скоротити витрати

Україна планує перейти від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами в раунді переписів населення та житла 2030 року. Для підготовки переходу створена робоча група.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов повідомив під час онлайн конференції "Перепис за реєстрами в Україні: виклики, можливості, подальші кроки", повідомляється на сайті уряду.

"Перехід на перепис населення за реєстрами містить численні переваги та можливості. Це зниження фінансових витрат, скорочення термінів проведення перепису, зменшення строків отримання результатів перепису населення, зниження навантаження на респондентів, можливість проводити перепис частіше, ніж раз на 10 років та інші", - сказав Немчінов.

Як зазначається в повідомленні, 9 грудня Немчінов разом з головою Державної служби статистики України Ігорем Вернером та представником Фонду ООН в галузі народонаселення Хайме Надалем підписав спільну заяву про створення робочої групи, яка працюватиме над розробкою комплексного проектного документа для переходу України від традиційного перепису населення до перепису за реєстрами.

Як повідомляло РБК-Україна, Всеукраїнський перепис населення планували провести у 2020 році, однак його знову відклали. Перепис запланований на 2023 рік.

Нагадаємо, міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в інтерв’ю РБК-Україна заявив, що підготовку для перепису населення потрібно починати мінімум за півтора року.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Суспільство ПереписьДержавна служба статистикинаселение

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся