Троицкая поминальная суббота 2025: что надо сделать для усопших родственников в этот день

Суть и значение поминальной субботы

Троицкая суббота - это не просто дата в церковном календаре, а глубоко символический день единения с душами умерших. Церковь молится не только за конкретных людей, но и за всех усопших христиан, особенно тех, за кого некому больше помолиться.

В храмах совершаются панихиды, верующие подают записки "за упокой", читают молитвы, вспоминая близких. Особенно в этот день молятся за тех, кто умер внезапно, во время стихий, войн или трагедий.

Считается, что совместная молитва помогает душам умерших обрести покой. Однако молитвы за самоубийц и некрещеных не принимаются в общей панихиде - для них существуют другие дни. Этот день - не для слез и отчаяния, а для светлой памяти и тишины сердца.

Что следует сделать в Троицкую родительскую субботу

В пятницу накануне стоит посетить кладбище и упорядочить могилы родных. В субботу важно побывать на заупокойном богослужении в храме, оставить записку с именами усопших, а также сделать пожертвование.

После службы верующие могут снова наведаться на кладбище, зажечь свечу или лампадку, положить живые цветы и тихо помолиться. В этот день принято раздавать милостыню нуждающимся, ведь добрые дела - лучшая форма поминовения.

Принято также приносить в храм продукты - хлеб, крупы, овощи, фрукты, чай или вино "Кагор" - все должно быть постное. Такой набор передают на нужды храма или людям, которые нуждаются в помощи. Если не получается быть в церкви, следует помолиться дома, искренне вспоминая усопших.

Поминальная трапеза: как почтить память за столом

После посещения храма и кладбища дома можно организовать скромную поминальную трапезу.

Главным блюдом этого дня является кутья - постная сладкая каша из зерна с добавлением меда, изюма, орехов. Также часто готовят кисель, узвар, хлеб и другие постные блюда, которые были любимыми для усопших.

Алкоголь категорически запрещен - вместо того, чтобы устраивать застолье, лучше поговорить с близкими о добрых воспоминаниях. Такая трапеза - это еще одно проявление любви, памяти и единства поколений.

По желанию можно оставить пустое место или тарелку в знак уважения к усопшему. Самое главное - сохранить дух тишины, благодарности и мира.

Поминальная трапеза на кладбище должна быть тихой и благочестивой (фото: Getty)

Что нельзя делать в Троицкую субботу

Этот день должен быть посвящен духовному очищению, поэтому существуют определенные запреты.

Нельзя ссориться, оскорблять других, употреблять алкоголь, сквернословить или вспоминать усопших со злобой.

Запрещается также работать в саду, ремонтировать что-то дома, шить, вязать или заниматься физическим трудом.

Церковь призывает отложить все бытовые дела, чтобы сосредоточиться на молитвах и внутреннем покое.

Важно избегать развлечений, посещения громких мероприятий и чрезмерной активности.

Даже трапеза должна быть скромной, а разговоры - искренними и доброжелательными. И хотя это день скорби, он должен быть светлым и мирным - в память о тех, кого мы любим и вспоминаем.

Молитва об умерших в Троицкую поминальную субботу

Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде жизни вечной усопшего раба (рабу) Твоего (имяя), и как Благий и Человеколюбец, прощающий грехи и беззакония, отпусти и прости все грехи его (ее) вольные и невольные, избавь его (ее) от вечных мук и геенны огненной, и даруй ему (ей) причастие и наслаждение вечными Твоими благами, предназначенное для любящих Тебя.

Ведь хоть и согрешил он (она), но не отступил (не отступим) от Тебя, и без сомнения в Отца и Сына и Святого Духа, Бога в Троице славимого, веровал (веровала), и Троицу Единосущную православно даже до последнего своего издыхания исповедовал (исповедовала).

Будь милосерден к нему (к ней), и веру в Тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедрый, упокой, ибо нет человека, который бы жил и не согрешил. Но Ты Един безгрешен, и правда Твоя вечна, и Ты Един Бог милостей и щедрот и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.