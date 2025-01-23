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Как близкие люди могут передавать "приветы" после своей смерти: обратите внимание на эти знаки

Четверг 23 января 2025 19:15
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Как близкие люди могут передавать "приветы" после своей смерти: обратите внимание на эти знаки Как умершие родные могут передавать "приветы" (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Задумывались ли вы когда-нибудь, могли ли ваши покойные родные посылать вам знаки? Некоторые люди уверены, что после смерти души продолжают общаться с нами через различные сигналы. Как это происходит и что на самом деле может означать то или иное событие?

Какие знаки могут подавать ваши близкие, которые умерли, рассказывает РБК-Украина (проект Styler)

С давних времен люди верили, что наши близкие после того, как покинули этот мир, могут подавать нам знаки различными способами.

Это могут быть не только привычные воспоминания, но и четко выраженные сигналы, которые передаются через природные явления, запахи, предметы или даже животных.

Радуга и гало

Природные явления, такие как радуга или зимнее гало, могут быть сигналами от души. Они появляются не случайно, а в те моменты, когда мы больше всего нуждаемся в поддержке или разработке.

Бабочки

Бабочки - это символ изменения и перехода в новую жизнь. Если они появляются перед вами, это может быть признаком того, что ваш близкий человек находится в хорошем месте и ему спокойно.

Облака

Наблюдая за облаками, можно увидеть различные фигуры, которые напоминают о моментах с вашими родными. Это также может быть символом того, что они рядом и пытаются подать знак.

Монетки

Найденная монета в самый неожиданный момент - это очень расширенный знак. Это может быть подтверждением, что вы на правильном пути или ответ на вопрос, о котором вы именно в этот момент думали.

Перья белой птицы

Белые перышки символизируют присутствие ангелов и усопших родных. Они могут появиться на вашем пути, напоминая, что ваш близкий человек находится в безопасности и что все хорошо.

Вспышка света

Мерцание или быстрые огоньки, которые вы замечаете в темноте, могут быть посланием духа. Это сигнал того, что ваши родные пытаются осветить ваш путь.

Ароматы

Появление любимых запахов - сигналы, что родной человек рядом. Это может быть запах духов, еды или даже дыма, который был важен для покойного человека.

Домашние животные

Иногда домашние любимцы реагируют на присутствие духов, глядя в "пустоту". Они могут видеть или чувствовать то, что мы не замечаем.

Младенцы

Маленькие дети часто смеются или смотрят в пустоту, что может быть признаком того, что они видят то, что недоступно взрослым.

Прикосновения

Легкие прикосновения, которые вы можете чувствовать на своем теле, - это еще один способ, через который духи общаются с нами. Это может быть на плече, на голове или даже прикосновение к рукам. Еще может быть скрип, звук шагов, стук, вздохи.

Игры с электричеством

Мигающие лампочки, включение оборудования без вашего вмешательства - это сигналы от духов, через которые они пытаются привлечь ваше внимание.

Музыка и песни

Иногда определенные песни или музыка, звучащая в тот момент, когда вы вспоминаете о своих родных, могут быть символами их общения с вами.

Связь с покойными родными через такие знаки - это давняя традиция, которая имеет корни во многих культурах. Однако важно помнить, что такое явления - это не случайность.

Души наших близких всегда стремятся поддерживать связь, хотя и не всегда через традиционные способы.

Если вы часто встречаете одни и те же знаки, обратите внимание на контекст и ваше чувство в этот момент. Ваша интуиция подскажет вам, действительно ли это знак от вашего близкого человека.

Они могут быть очень личными, поэтому важно обращать внимание на детали, чтобы не пропустить важное послание. И если вы получили знак, не забывайте поблагодарить родных за их присутствие и поддержку.

Ранее мы писали о том, что значит, когда птичка стучит в ваше окно.

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При написании материала использованы источники: Life after Life, The Spirit Science, Psychic Science, Mind body green

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