"Немного вопросов": Притула прокомментировал покушение на Стерненко (видео)

"Я уже говорил, что это определенным образом логичное событие, и даже в какой-то какой-то степени ожидаемое. Так как есть определенное количество людей в Украине, знаковых фигур и в гражданской среде, и в волонтерской, которые могут быть объектами для российских атак, ликвидации, учитывая результативность своей работы, назовем это так", - отметил волонтер.

"То в контексте Сергея Стерненко все абсолютно просто. 170, кажется, тысяч FPV-дронов, которые по его инициативе и за деньги неравнодушных граждан были отправлены на передовую. Это очень серьезная история, потому что FPV-дрон сейчас, за последние полтора года, фактически стал средством поражения номер один на поле боя. И ликвидация Сергея, конечно, повлияла бы на закупки и логистику десятков тысяч FPV каждый месяц", - также сказал он.

И если бы Стерненко погиб, считает Притула, для РФ стало бы "большим выигрышем". Также он прокомментировал слова задержанной, рассказавшей, что она верила словам агентам ФСБ, которые притворялись сотрудниками СБУ.

Стерненко пострадал во время покушения (фото: facebook.com sternenko)

"Абсолютно ничего удивительного, бывали уже случаи, когда, к сожалению, хороших людей в Украине убивали украинцы, которые были завербованы российскими спецслужбами, и проработаны в контексте того, что их будущая жертва - это как раз человек, который работает на российские спецслужбы. И некоторые украинские граждане с отсутствующим критическим мышлением были глубоко убеждены, что они делают важное для государства дело - это абсолютно классическая схема", - считает он.

А еще волонтер высказался относительно критики, которую можно заметить в сети под некоторыми постами. Кому-то якобы "не понравилось", что Стерненко был с государственной охраной, а кто-то возмутился стоимостью машины, в которой ехал активист.

Притула высказался о Стерненко (скриншот)

"Я все-таки склонен считать, что в большом своем проценте это не является реакцией живых людей, а является планомерной работой, опять же, и россиян, и их юнитов здесь, в Украине, различных ботоферм по разгону подобной зрадоньки, по рисованию каких-то конспирологических теорий. И просто тоже вчера исследовал эту историю... Просто когда начинают работать ботофермы - это сразу бросается в глаза, потому что на разных платформах синхронно появляются сотни комментариев, которые написаны как под копирку с разных забавных аккаунтов", - пояснил Притула.

По его словам, критики и хейтеры могут попробовать заниматься тем, что делает Стерненко. И, отметил волонтер, в этой ситуации хорошо то, что женщина успела выстрелить только один раз.

"Я увидел на том видео большое счастье, что выстрел был только один и стрелок была не совсем умелой. Дальше все по протоколу, то есть пока один работник Службы безопасности занимался киллером, а другой вывозил из-под зоны обстрела человека, за которым закреплен", - отметил Притула.

"Если я понимаю все правильно, то, очевидно, Служба безопасности Украины сработала превентивно. И эта агентурная сеть, и эта киллерша, и ее переписки с кураторами и так далее - все это велось, очевидно, длительный период времени. Накапливалась доказательная какая-то база и так далее. Финальный аккорд этой истории у меня, конечно, вызывает немного вопросов, но я не специалист по тому, как охранять людей", - добавил он.