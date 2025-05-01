Сергей Стерненко: что известно о волонтере и нападениях на него

Недавно Сергей Стерненко сообщил в социальных сетях, что на него было совершено нападение . Украинский общественный деятель уточнил: "Ранен".

Подробнее о том, кто такой Сергей Стерненко, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Образование

Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области в семье пограничника и учительницы.

В июне 2016 года окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение" (младший специалист по праву).

В 2019 году окончил Одесский университет имени Мечникова по специальности "Правоведение".

В 2022 году окончил магистратуру Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".

Карьера и общественная деятельность

С 2014 года Стерненко занимался администрированием и созданием сетевых сообществ. Работал также юрисконсультом в компании "Оскар Т".

В январе 2014 года юноша присоединился к Евромайдану в Одессе, а позже - возглавил его. Принимал также активное участие в Революции Достоинства в Киеве (в частности в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014 года).

В марте 2014 года - после создания в Одессе "Правого сектора" - возглавил его областной центр.

Стерненко во время одного из мероприятий (фото: facebook.com/sternenko)

Был непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации спайса в Одессе. Участвовал (вместе с другими активистами) в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание партии "Оппозиционный блок".

По инициативе Стерненко было также сорвано несколько десятков концертов российских и украинских поп-звезд, которые поддержали оккупацию Крыма и выступали там или на оккупированном Донбассе.

5 февраля 2017 года сложил полномочия председателя и покинул "Правый сектор".

18 ноября 2017 года Стерненко был одним из участников акции против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Когда узнал, что его подозревают в организации массовых беспорядков во время акции против застройки - сам пришел в полицию.

24 ноября Одесский Приморский районный суд избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тысяч гривен.

Сумму залога внес председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, однако апелляционный суд залог отменил (приняв решение о личном обязательстве).

В апреле 2018 года Сергей Стерненко вместе с единомышленниками создал в Одессе общественную организацию "Небайдужі".

После серии покушений, совершенных на него, Стерненко переехал в Киев.

Сейчас занимается волонтерством, организовывает сборы в помощь Сил обороны Украины. Ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает, в частности, о событиях в Украине.

Сергей Стерненко (фото: facebook.com/sternenko)

Нападения и уголовные дела

В феврале 2018 года на Стерненко было совершено нападение возле его дома в Одессе. Тогда он неделю провел в больнице, а нападавших найти так и не удалось.

Следующее нападение произошло 1 мая 2018 года, когда уроженец Казахстана Абзал Баймукашев выстрелил Стерненко в шею из травматического пистолета.

В 2023 году нападавший получил 10 лет лишения свободы.

В конце мая 2018 года произошло третье нападение на Стерненко. Тогда активист получил сотрясение мозга и резаную рану руки и сам ранил одного из нападавших - Ивана Кузнецова (который из-за этого умер).

Другого нападавшего - Александра Исайкула - полиция задержала в течение суток.

В декабре 2023 года Приморский районный суд закрыл дело о самозащите и снял со Стерненко все обвинения в умышленном убийстве.

Стерненко на одном из судебных заседаний (facebook.com/sternenko)

Кроме того, активиста подозревали в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, который руководил одесским отделением пророссийской партии "Родина".

Тогда Стерненко обвиняли также в разбое и незаконном хранении оружия.

Сначала общественному деятелю назначили более 7 лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Однако позже апелляционный суд постановил, что срок привлечения к ответственности за похищение истек, поэтому в 2021 году Стерненко получил год условно за хранение одного патрона.