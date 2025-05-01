Сергей Стерненко: что известно о волонтере и нападениях на него
Недавно Сергей Стерненко сообщил в социальных сетях, что на него было совершено нападение. Украинский общественный деятель уточнил: "Ранен".
Подробнее о том, кто такой Сергей Стерненко, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Образование
Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое Белгород-Днестровского района Одесской области в семье пограничника и учительницы.
В июне 2016 года окончил Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение" (младший специалист по праву).
В 2019 году окончил Одесский университет имени Мечникова по специальности "Правоведение".
В 2022 году окончил магистратуру Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "Международное право".
Карьера и общественная деятельность
С 2014 года Стерненко занимался администрированием и созданием сетевых сообществ. Работал также юрисконсультом в компании "Оскар Т".
В январе 2014 года юноша присоединился к Евромайдану в Одессе, а позже - возглавил его. Принимал также активное участие в Революции Достоинства в Киеве (в частности в противостояниях на улице Грушевского 20 февраля 2014 года).
В марте 2014 года - после создания в Одессе "Правого сектора" - возглавил его областной центр.
Стерненко во время одного из мероприятий (фото: facebook.com/sternenko)
Был непосредственным участником и организатором закрытия наркоточек по реализации спайса в Одессе. Участвовал (вместе с другими активистами) в "мусорной люстрации" Нестора Шуфрича, который приехал в Одессу на заседание партии "Оппозиционный блок".
По инициативе Стерненко было также сорвано несколько десятков концертов российских и украинских поп-звезд, которые поддержали оккупацию Крыма и выступали там или на оккупированном Донбассе.
5 февраля 2017 года сложил полномочия председателя и покинул "Правый сектор".
18 ноября 2017 года Стерненко был одним из участников акции против застройки части территории Городского сада Одессы - Летнего театра. Когда узнал, что его подозревают в организации массовых беспорядков во время акции против застройки - сам пришел в полицию.
24 ноября Одесский Приморский районный суд избрал активисту меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тысяч гривен.
Сумму залога внес председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов, однако апелляционный суд залог отменил (приняв решение о личном обязательстве).
В апреле 2018 года Сергей Стерненко вместе с единомышленниками создал в Одессе общественную организацию "Небайдужі".
После серии покушений, совершенных на него, Стерненко переехал в Киев.
Сейчас занимается волонтерством, организовывает сборы в помощь Сил обороны Украины. Ведет видеоблог на YouTube, где рассказывает, в частности, о событиях в Украине.
Сергей Стерненко (фото: facebook.com/sternenko)
Нападения и уголовные дела
В феврале 2018 года на Стерненко было совершено нападение возле его дома в Одессе. Тогда он неделю провел в больнице, а нападавших найти так и не удалось.
Следующее нападение произошло 1 мая 2018 года, когда уроженец Казахстана Абзал Баймукашев выстрелил Стерненко в шею из травматического пистолета.
В 2023 году нападавший получил 10 лет лишения свободы.
В конце мая 2018 года произошло третье нападение на Стерненко. Тогда активист получил сотрясение мозга и резаную рану руки и сам ранил одного из нападавших - Ивана Кузнецова (который из-за этого умер).
Другого нападавшего - Александра Исайкула - полиция задержала в течение суток.
В декабре 2023 года Приморский районный суд закрыл дело о самозащите и снял со Стерненко все обвинения в умышленном убийстве.
Стерненко на одном из судебных заседаний (facebook.com/sternenko)
Кроме того, активиста подозревали в похищении в 2015 году депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича, который руководил одесским отделением пророссийской партии "Родина".
Тогда Стерненко обвиняли также в разбое и незаконном хранении оружия.
Сначала общественному деятелю назначили более 7 лет тюрьмы с конфискацией половины имущества. Однако позже апелляционный суд постановил, что срок привлечения к ответственности за похищение истек, поэтому в 2021 году Стерненко получил год условно за хранение одного патрона.
Напомним, несколько ранее в Службе безопасности Украины раскрыли детали сегодняшнего нападения на Стерненко.
Читайте также, что известно об убийстве украинского активиста Демьяна Ганула в центре Одессы.
При подготовке материала были использованы следующие источники: страница Сергея Стерненко в Facebook, StopCor.org, Wikipedia.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.