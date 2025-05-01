"Пуля вышла навылет": Стерненко рассказал, как чувствует себя после покушения

Волонтер Сергей Стерненко был прооперирован после неудачного покушения на жизнь, которое произошло в четверг, 1 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Стеренко.

Как рассказал сам Стерненко, он уже был прооперирован, а пуля, которой попали - вышла навылет. Ничего важного в организме не было травмировано.

"Еще раз спасибо СБУ. И вас всех. Обнимаю каждого и каждую. И люблю нашу лучшую нацию замечательных людей. Мне очень повезло что ранение такое. Спасибо Богу", - написал активист.

Кто такой Стерненко

Сергей Стерненко родился 20 марта 1995 года в селе Садовое, что в Одесской области, в Белгород-Днестровском районе.

Высшее образование получал в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса по специальности "Правоведение", а затем продолжил обучение на той же специальности в Одесском национальном университете имени Мечникова.

В 2014 году присоединился к одесскому Евромайдану, который также возглавил, и участвовал в событиях Революции Достоинства в Киеве.

После начала полномасштабного вторжения России занимается волонтерской деятельностью и ведет собственный YouTube-канал.