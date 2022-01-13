На Троєщині побудують величезну зону відпочинку з фонтанами на воді: як вона виглядатиме
На Троєщині планують облаштувати один з найбільших паркових комплексів у Києві, в якому будуть фонтани на воді з кольоровою підсвіткою, оглядові майданчики та зони відпочинку.
Про це розповів голова Деснянської районної державної адміністрації Дмитро Ратніков на своїй сторінці в Facebook.
Він показав попередній ескізний проєкт, на якому видно новий парк вздовж вулиці Миколи Закревського.
Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)
"Чекаю ваших думок. Приєднуйтесь до обговорення проєкту в коментарях, поширюйте його серед своїх друзів, знайомих, сусідів або груп. Це дозволить розробникам проєкту врахувати зауваження мешканців!" - написав він.
Ескізний проєкт парку в Києві вздовж вулиці Миколи Закревського (фото: facebook.com/dratnikov)
Користувачі мережі прокоментували це і внесли свої пропозиції.
- Пропозиція проста - очищення води, щоб була придатна для пари пляжів і затінення. Попереду нас чекають спекотні роки, будемо рятуватися;
- А можна в плани внести створення зони відпочинку зі спортивним парком, пляжем і "стежкою здоров'я" уздовж всієї вулиці М. Закревського?
- Ідея з фонтанами дуже класна! Є одне зауваження або побажання щодо місця на фото, де дитячий майданчик. Справа в тому, що це єдине місце в районі, де залишилася крута, безкоштовна зимова гірка, на яку з'їжджаються з усього району. Якщо внизу з'явиться майданчик, то дітям більше ніде буде взимку кататися.
- Підтримую. Фонтани - бомба! А ось найкрутішу зимову гірку Троєщини потрібно залишити або може навіть зробити крутіше. На ній цілі троєщинські покоління "батьків і дітей" виросло. Дитячі майданчики в кожному дворі є, а де немає, то ось там і поставте.
- Не потрібно дитячого майданчика, краще зимова гірка.
- Альтанки для відпочинку не завадили б. Я думаю дитячі майданчиків в достатку в "Я люблю мій парк". Тут можна було б зробити просто прогулянковий парк з великою кількістю лавок для посиденьок.
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