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У Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви

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Дніпро, Вівторок 04 січня 2022 10:09
У Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви Колаж РБК-Україна: у Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках
Автор: Світлана Мащенко

У Дніпрі під час катання на санках стався нещасний випадок. Чоловік з дитиною врізався в дерево і розбився на смерть.

Про це повідомляє Інформатор.

НП сталася в неділю, 2 січня, в парку "Зелений Гай", що на вулиці Холодноярська.

Відомо, що 45-річний чоловік прийшов на місце відпочинку зі своєю донькою. Там вони каталися на льодовій доріжці і на швидкості врізалися в дерево.

На фото видно, що пластикові санки розбилися повністю. На щастя, дитина не постраждала.

Чоловік загинув на місці.

У Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертвиУ Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви

Інформацію про нещасний випадок підтвердили в прес-службі ГУ НП в Дніпропетровській області, а також співробітники парку.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за 1-ю частиною 115-ою статті КК України (Умисне вбивство з позначкою "нещасний випадок").

У Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертвиУ Дніпрі чоловік з дитиною врізалися в дерево, катаючись на санках. Є жертви

Раніше ми писали, що у Києві шматок металу відлетів від моста і врізався в авто. З'явилося відео і деталі НП.

Також повідомлялося про правила безпеки на льоду під час зимової риболовлі. Що потрібно знати, щоб не постраждати.

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