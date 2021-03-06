У переходах метро знесені кіоски замінюють на нові: свіжі фото
У Києві активно триває демонтаж МАФів, які були встановлені без дозвільних документів. При цьому жителі столиці помітили, що поки на території одних підземок кіоски зносять, на інших - з'являються нові.
Відповідний фотодоказ опублікував Facebook блогер Клим Братківський.
На знімку видно, що в підземному переході на станції метро "Олімпійська" робітники встановлюють нові конструкції.
Він також звернув на це увагу директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тимура Ткаченка.
"Замість демонтажу в підземному переході на "Олімпійській" швидкими темпами йде будівництво нових кіосків", - написав киянин.
У Києві на станції метро "Олімпійська" встановлюють нові кіоски (фото: facebook.com/klimetin)
Цей же кадр він виклав у коментарях до посту комунальників в мережі зі звітом про виконані заходи з демонтажу кіосків.
Зокрема, у Комунальному підприємстві "Київблагоустрій" на сторінці Facebook поінформували, що в підземному переході на станції метро "Харківська" демонтажні бригади розібрали понад 30 яток
"Ролетні ряди заважали комфортному пересуванню прохожих та порушували пожежну безпеку. Тепер у переході вільно. Нагадуємо, що всі тимчасові споруди можуть розміщуватися лише за наявності дозвільних документів", - зазначалося в публікації.
Комунальники супроводили свій звіт фотографіями про виконану роботу.
Тим часом у переході підземки "Харківська" кіоски зносять (фото: facebook.com/kyivblagoustrii)
Також в КП нагадали, за чинними правилами благоустрою, інспектори вносять приписи з вимогою надати дозвільні документи або демонтувати споруду власними силами. Якщо вимога буде проігнорована, Департамент міського благоустрою доручає КП "Київблагоустрій" знести незаконний МАФ.
Раніше ми писали про те, що у Києві рекламщики обрубали магнолію заради встановлення білборда, що спровокувало скандал.
Також повідомлялося, що в Києві почали активно боротися з торгашами в переходах, і в мережі з'явилися фото.