Тревожные звоночки, что вашим отношениям точно пришел конец

Развивать, работать над отношениями и бороться за них - правильная тактика. Но иногда надо отступить, чтобы понять, что это конец. И это - нормально, ведь не всем парам суждено быть вместе.

Как понять, что ваши отношения рушатся - в материале Styler ниже.

В отношениях заинтересованы только вы

Если вы замечаете, что только вы пытаетесь разрулить все недоразумения и уладить ссоры, а второй равноценный участник конфликта не делает ничего или делает вид, что ему все равно, - это плохо.

Вы первые идете извиняться, мириться, даже если не чувствуете за собой вины. Это очень тревожный звоночек, что отношения нужны только вам.

Вы чувствуете отвращение к партнеру

Вы избегаете любого физического контакта, поцелуи, объятия и тем более секс вызывают у вас отвращение.

Некоторые психологи считают чувство отвращения главным признаком того, что отношения подошли к концу и бороться уже не за что.

Вы не можете положиться на своего партнера

Если вы понимаете, что лучше все сделаете сами, чем надеяться на партнера, - это очень плохо для отношений.

Особенно когда вам приходится еще и за него разруливать неприятности - платить долги или ввязываться в его отношения с друзьями или родственниками.

Вы не раз изменяли друг другу

Или изменял кто-то один. Главное здесь вот что: одноразовую измену - сексуальную или эмоциональную - еще можно в некоторых случаях счесть ошибкой.

Но если измены случаются регулярно и вы (и/или партнер) не видите в этом ничего плохого –- такие отношения обречены.

Из-за отношений страдают другие сферы вашей жизни

К примеру, партнер заставляет вас бросить любимую работу, не дает заниматься хобби и развиваться.

Из-за него вы ссоритесь с друзьями или родителями, нервничаете, плохо спите, теряете здоровье. Это можно отнести к психологическому насилию, недопустимому в здоровых отношениях.

Вас избегают

Вы замечаете, что ваша половина больше не желает проводить с вами время. Человек стал холодным и потаенным, почти ничем с вами не делится, уходит от разговоров.

Это не обязательно признак измены, просто чувства закончились и дальше партнер хочет идти один, даже если сам этого еще не осознает.

Вам сложно открыться

Вы не можете поговорить со своей половиной по душам. Или испытываете скованность, дискомфорт и отторжение при мысли о том, чтобы поделиться с человеком своими переживаниями. Все чаще молчите и скрываете.

Возможно, так происходит, потому что партнер вас не поддерживает, обесценивает и критикует.

Конечно, эти 7 признаков не могут быть призывом к действию - разрыву отношений. Но это – тревожные звоночки, на которые стоит обращать внимание и прорабатывать, если все еще верите в ваши отношения.