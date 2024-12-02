59-летняя блогерша показала, как обычная одежда может мгновенно омолодить женщину. Попробуйте и вы (видео)

Не секрет, что одежда способна мгновенно изменить образ человека. Более того, правильно подобранный "лук" может скрыть возраст и скрыть все лишнее.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео из Instagram 59-летней блогерши с ником "mylifeafter_50" рассказывает, как выглядеть моложе своего возраста и покорить всех вокруг своим стильным нарядом.

Как одеваться после 50 лет

Многие думают, что женщина после 50-60 лет обязательно должна носить неприметную одежду. Впрочем, попытайтесь отказаться от обычных джинсов, начните менять себя с малого.

Вместо них примеряйте светлые брюки. Они тоже могут быть джинсовыми, главное - выбирайте модели, которые не будут слишком тесными. Помните о правильных акцентах, даже если вы носите "плюс-сайз" размер, ваши вещи не должны быть узкими.

Как выглядеть моложе своего возраста (скриншот)

Затем обратите внимание на свою обувь. Попробуйте примерить современные и стильные модели. "Челси" и другие ботинки могут быть светлыми, кремовыми, не спешите обуть что-то черное и "классическое".

Также следует отказаться от "стандартных" женских пуховиков. Почему-то многие думают, что женщина после 50 может носить исключительно "дутые", куртки, визуально превращающие ее в "гусеницу". А как насчет стильной кожаной куртки?

Стильные куртки для женщин в возрасте (скриншот)

Кроме этого, блогерша показала, как аксессуары могут изменить образ. Смените сумку и откажитесь от "бабушкиных" вариантов. Современных и удобных моделей немало, вы точно сможете найти что-то новенькое.

Модная одежда на женщин после 55 лет (скриншот)

Посмотрите, как выглядит блогерша в этих разных "луках". Разница очевидна.