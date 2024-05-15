Трихолог сказала, почему неожиданно выключается фен

Почему неожиданно выключается фен

У каждой женщины хоть раз случалась такая ситуация, когда в процессе сушки волос просто так выключался фен. Это бывает врасплох, и мы часто не понимаем, чего так происходит.

Конечно, первое мнение - он сломался, и к тому же ценовая политика здесь не играет никакой роли. Поэтому причины есть и они достаточно интересны. И трихолог Юлия Седлецка затронула эту тему.

"Неожиданное отключение Фена/Стайлера Дайсона: объяснение и решение проблемы. У вас бывало такое, что неожиданно фен или Стайлер Dyson стал выключаться? Этому объяснение", - говорит Юлия.





Почему фен неожиданно выключается (фото: Freepik)

во-первых, вы находитесь где-то в лесу и в отеле нестабильное электрическое напряжение.

во-вторых, забился фильтр.

"В оборудовании есть датчик, который выключает его, для того чтобы тот не сломался вот и все! Поэтому когда вы вернетесь в город, или почистите фен - он будет работать, как швейцарские часы", - это все причины, которые назвала трихологиня.

Итак, чтобы ваш фен работал без перебоев, следите, куда вы его включаете, а также не забывайте о чистоте, ведь он может сильно забиваться и выключаться, провоцируя вас покупать новый.