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Трихолог сказала, чому несподівано вимикається фен

Чому фен несподівано вимикається (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Фен - це техніка, яка в будь-який момент може підвести і вимкнутися, до того ж з неочевидних причин. Але одне грамотне пояснення цього явища таки є.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram–відео трихолога Юлії Седлецької.

Чому несподівано вимикається фен

У кожної жінки хоч раз ставалася така ситуація, коли у процесі сушіння волосся просто так вимикався фен. Це буває зненацька і ми часто не розуміємо, чого так стається. 

Звісно, перша думка - він зламався, й до того ж цінова політика тут не грає жодної ролі. Тому причини є і вони доволі цікаві. І трихолог Юлія Седлецька торкнулася цієї теми.

 "Несподіване вимкнення Фена/Стайлера Дайсона: пояснення та розв'зання проблеми. У вас бувало таке, що несподівано фен або Стайлер Dyson став вимикатися? Цьому є пояснення", - каже Юлія. 


Чому фен несподівано вимикається (фото: Freepik)

  • по-перше, ви знаходитесь десь у лісі й в готелі нестабільна електрична напруга.
  • по-друге, забився фільтр.

"В обладнані є датчик, який вимикає його, для того, щоб той не зламався ось і все!Тому коли ви повернетесь у місто, або почистите фен - він буде працювати, як швейцарський годинник”, - це всі причини, які назвала трихологиня. 

Тож, щоб ваш фен працював без перебоїв, слідкуйте, куди ви його вмикаєте, а також не забувайте про чистоту, адже він може сильно забиватися і вимикатися, провокуючи вас купляти новий.

 

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