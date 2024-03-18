Трихолог сказала, какие сложности имеют крашеные блондинки в уходе

Говорят, что окрашенным блондинкам очень сложно сохранить хорошее состояние волос, но правда ли это, знает точно трихолог.

Какие сложности в уходе имеют крашеные блондинки

Наверное, каждая девушка перед тем, как покраситься в блонд, слышала, что это очень сложно, дорого, да еще и волосы портят. И вероятно, определенный процент все-таки убедился в этих словах, но другим женщинам бывает довольно легко ухаживать за блондом.

"Возможно вы слышали выражение: "Быть блондинкой - это дорого" и он действительно очень четко описывает то, что за блондом необходимо постоянно ухаживать за качественными препаратами (а качественные всегда имеют высокую стоимость). Поскольку после окрашивания волосы теряют межкутикулярные липиды, что приводит к отшелушивание слоев кутикулы стержня", - говорит трихолог.

Также Юлия заметила, что дальше мы видим, как волосы становятся ломкими, сухими и не управляемыми.

"Краска в белый цвет - очень агрессивна для кожи головы, поэтому очень многие женщины после окрашивания замечают возникновение перхоти, зуд и воспаления", - констатирует трихолог.

Какие сложности в уходе имеют крашеные блондинки (фото: Freepik)

Мы спросили у Юлии, какие техники окрашивания менее вредны для волос, если желанный для многих блонд так агрессивен.

"Краска и тонировка с использованием низкого процента окислителя", - говорит Седлецкая