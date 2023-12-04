Трихолог назвала 5 правил, которые помогут отпустить длинные волосы
Каждая женщина хоть раз в жизни мечтала и пыталась отпустить длинные волосы, но хочется, чтобы они еще и здоровыми были. И вот над этим стоит работать и знать некоторые правила.
О том, каким нужно следовать правилам для того, чтобы отпустить длинные волосы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с помощью эксклюзивного материала от трихолога Юлии Седлецкой.
Как генетика и правильный уход влияют на рост и состояние волос
По словам Юлии, генетика на прямую влияет на количество заложенных волосяных фолликулов, цвет, форму и фазу роста волос.
Надо знать о том, что с каждой новой жизнью волосяного юнита-фаза его роста будет короче предыдущей. Но в наших силах правильным уходом и образом жизни этот процесс поддерживать и иметь здоровую плотность. А вот верный уход может 100% помочь отпустить длину. Трихолог говорит, что это уже доказано.
"Правильный трихологический уход за кожей головы и стержнем волос - дает очень мощный результат. Многие люди приходят к трихологу, когда появилась проблема, но я советую все же 1 раз в год проходить трихоскопическое обследование, сдавать анализы и получать профессиональный подбор препаратов в домашнем уходе. Обязательные - это пилинги, питательные лосьоны для кожи головы (или специфические, если есть заболевания кожи) шампунь по типу кожи, маска плюс бальзам для длины волос, несмываемые терапевтические лосьоны и сыворотки для стержня", - отмечает Юлия
В чем нуждаются длинные волосы
По словам трихолога, волосы всегда любят увлажнение, поэтому мы делаем акцент именно на этом. Используйте в домашнем уходе липидные низкомолекулярные маски 1 раз в неделю, закрывая их бальзамами со слабокислым РН, такие же бальзамы используйте после каждого мытья.
"Длинные волосы очень легко травмировать механически, поэтому расческа должна быть с очень гибкими зубцами. Имейте в домашнем уходе только профессиональные фены (выбирайте режим большой мощности воздуха и средний режим температуры). Всегда наносите несмываемый уход не только на кончики, а на всю длину, что ниже линии уха", - советует специалист.
Как отпустить длинные волосы (фото: Freepik)
5 основных правил для того, чтобы отпустить длинные волосы
- всегда собирайте волосы в пучок, или не тугую косичку во время сна. Соблюдать это правило нужно и во время занятий спортом.
- используйте только профессиональные гребешки и фены.
- не экономьте на шампуне. Помните, что это именно то средство, которое контактирует с кожей и микробиомом, которое населяет ее поверхность. Здоровая кожа - здоровые волосы.
- минимизируйте воздействие высоких температур, лучше пусть волосы высыхают самостоятельно.
- не носите долго ваше банное полотенце на голове. Оно очень тяжелое и от его веса влажные волосы растягиваются и ломаются. Лучше приобрести махровый тюрбан - он очень легок, поэтому травмирования не будет.
Раньше мы рассказывали о том, как правильно ухаживать за волосами в холод и тумане.
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