Три привычки Мэри Берри, которые помогают ей быть активной и здоровой в 90 лет

Британская кулинарная звезда 90-летняя Мэри Берри поделилась тремя основными правилами питания, которые помогают ей сохранять здоровье и активность. Они просты, но эффективны и не требуют радикальных диет или жестких ограничений.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Womens health.
Мэри Берри - олицетворение классической британской кухни, в частности домашней выпечки. Она сделала популярными традиционные блюда, такие как бисквиты, кексы, пироги, и научила миллионы людей готовить их дома.
Настоящая слава пришла к ней в зрелом возрасте, когда она стала судьей в чрезвычайно популярном шоу "The Great British Bake Off" (2010-2016).
Ее книги - бестселлеры. Они отличаются простыми инструкциями, доступностью ингредиентов и надежностью рецептов, что сделало ее любимицей домашних кулинаров всех поколений.
За вклад в кулинарию и благотворительность Мэри Берри была награждена званием Dame (женский аналог рыцаря) в 2020 году - это одна из самых высоких наград в Великобритании.
Она стала национальным достоянием, иконой стиля жизни и примером того, что популярность и влияние можно получить в любом возрасте.
Не употребляет обработанные продукты
Для Мэри Берри обработанные продукты - это неприемлемая пища.
"Я избегаю обработанных продуктов. Абсолютно, однозначно. Обработанная пища - это любая еда или напиток, которые были определенным образом изменены во время приготовления. Большинство продуктов, которые мы едим, обработаны определенным образом", - сказала она.
Домашняя еда
Она всегда поощряет готовить дома, использовать свежие, качественные продукты, а не покупать готовые блюда или полуфабрикаты.
Контроль за размером порций
Ее правило: лучше съесть небольшую порцию хорошей еды, чем переесть даже самой полезной.
Также Мерри включает в рацион много овощей, фруктов и злаков, хотя и не избегает хлеба или сахара.
К тому же она подчеркивает, что здоровье - это не только о питании, но и о движении и активности: прогулки, садоводство, уборка.
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