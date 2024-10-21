Три знака Зодиака запомнят этот вторник на всю жизнь. Карты Таро сулят им счастливый билет
Уже во вторник, 22 октября, жизнь представителей трех знаков Зодиака заиграет новыми красками. Они получат то, о чем так давно мечтали.
Кому сулит счастье Таро-гороскоп на вторник, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Лев
Этот вторник точно надолго вам запомнится. Судьба решила помочь вам решить все проблемы. И если вы поймете, что вытащили счастливый билет, обязательно начинайте воплощать свои мечты в реальность.
Карты Таро советуют вам подумать о тех, кто всегда является вашей опорой и поддержкой. Не забывайте о таких людях в моменты счастья и радости, ведь они были рядом даже тогда, когда над вами нависали грозовые тучи. Отплатите им добром за добро, это очень важно.
Телец
22 октября вы сможете зарыть топор войны и наконец-то помириться с теми, кто затаил на вас обиду. Сделайте первый шаг, удача будет на вашей стороне. А если же вы не хотите признавать неправоту или же вам попросту не с кем мириться - посвятите этот день другим делам.
Во вторник вы найдете, чем заняться. Ведь в вашу жизнь могут ворваться невероятные приключения. Наслаждайтесь моментами счастья и сделайте все, чтобы этот день запомнился как один из самых лучших.
Стрелец
Карты Таро сулят вам немало чудес. Во вторник вы поймете, что жизнь полна сюрпризов, даже если иногда и кажется, что судьба к вам неблагосклонна. Постарайтесь найти повод для радости, он точно появится.
Как только вы сумеете настроиться на волну позитива, он ворвется в ваши двери. Счастливый билет уже буквально у ваших ног. Важно лишь не пройти мимо, начните доверять Вселенной.
Напомним, ранее появился Таро-гороскоп на всю неделю.
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Во время написания материала были использованы источники: Your Tango, Astrofame.