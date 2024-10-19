Имеют для этого все качества. Названы четыре знака Зодиака, которые могли бы стать президентами
Президентство - это важная государственная должность, требующая незаурядных знаний, умений и выдержки. Среди всех астрологических символов есть те, кто больше всего мог бы вжиться в эту роль.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на издание Collective World рассказывает о знаках Зодиака, которые обладают всеми качествами, чтобы стать президентом.
Дева
Этот знак никогда не ошибается, и во время бурного обсуждения не будет готов уступить свою позицию. Девы полностью контролируют реакции и сосредотачиваются на теме, где могут продемонстрировать сильнейшие стороны. Они не запутаются о том, кто сказал, и легко вспомнят свои слова даже десятилетней давности.
К тому же этот знак Зодиака готовится к важным событиям настолько усердно, что ему нет равных. Их характер, настроен на соревнования, готов действовать активно, решительно и реализовывать запланированное. Поэтому будьте уверены, что Дева точно не окажется в списке тех, кто был плохим или проиграл.
Весы
Этот символ, возможно, не всегда будет соглашаться с другой стороной, но он будет знать, как достичь компромисса, когда это необходимо. Весы понимают важность государственной должности и необходимость показать избирателям, что работа действительно выполняется. Они умеют создавать масштабные пределы и легко выдерживают политическое давление.
Верность - второе имя этого знака. Весы ценят людей, которые остаются им верны, и всегда знают, кому позвонить в критический момент. Такая способность организовывать работу делает их отличными кандидатами на этот серьезный пост.
Какие знаки Зодиака могут быть президентами (фото: unsplash.com)
Рак
Этот знак имеет идеальное прошлое, что делает его отличным кандидатом на пост президента. Вы даже можете вернуться к школьному периоду Рака и не найдете там никаких скандалов.
Раки - это люди, которые оставляют после себя след дружбы, поддержки и общественной активности. Такое отношение, конечно, привлекает других и делает этих людей теми, к кому люди тянутся. Поэтому не сомневайтесь, что когда Рак за штурвалом, бурные воды будут пройдены.
Козерог
Он умеет сосредоточиться на цели и не остановится, пока ее не достигнет. Это тот кандидат, который будет ездить на агитационном автобусе по всей стране, не оставляя без внимания ни один городок.
Козерог готов закатывать рукава и делать все, что нужно: звонить, стучать в дверь, писать, давать интервью и т. д. Он участвует в каждом этапе кампании, демонстрируя немалую страсть к работе, ведь хочет отдаваться делу на полную.
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